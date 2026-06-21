המרכז האקדמי לב יקיים את "ועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון", שתפגיש בכירי מערכת הביטחון, חוקרים, אנשי אקדמיה ומומחי תעשייה ליום של דיונים מקצועיים בנושאי ביטחון, חדשנות וטכנולוגיה.

הוועידה תיערך ביום שלישי הקרוב, ח' בתמוז, במרכז האקדמי לב בירושלים.

במהלך היום יתקיימו מושבים והרצאות שיעסקו במגוון תחומים, ובהם בינה מלאכותית, סייבר, חדשנות, טכנולוגיות מתקדמות ואתגרי הביטחון של ישראל. לצד ההרצאות צפויים להשתתף בכירים מהאקדמיה, מהתעשייה ומהמערכת הביטחונית, שיציגו מחקרים, יוזמות ותובנות מקצועיות.

הוועידה נועדה ליצור מפגש בין בכירי מערכת הביטחון, חוקרים ואנשי תעשייה, במטרה לעסוק בשאלות המרכזיות המעצבות את עתיד הביטחון הלאומי ואת פיתוח היכולות הטכנולוגיות. במסגרת האירוע ישתתפו עשרות דוברים ממגוון תחומי העשייה והמחקר.

תוכנית הוועידה כוללת מושבים בנושאי חדשנות במערכת הביטחון, טכנולוגיות מתקדמות, בינה מלאכותית, סייבר, מחקר אקדמי ושיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.