יוסי דגן ויואב קיש באירוע אברהם פליטר

שר החינוך יואב קיש וראש מועצת שומרון יוסי דגן חנכו הבוקר (ראשון) את מבנה הקבע החדש של בית הספר היסודי הממלכתי-דתי ביישוב עלי זהב שבשומרון.

בית הספר הוקם בהשקעה של 27 מיליון שקלים וכולל 24 כיתות לימוד, מרחבי למידה חדשניים ומגרש ספורט.

המבנה החדש נועד לתת מענה לצמיחת היישוב והאזור, והוא צפוי לקלוט בשנים הקרובות כ-500 תלמידים. בנייתו מהווה חלק מתוכנית החומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון, שבמסגרתה מושקעים כ-50 מיליון שקלים בפיתוח ושדרוג מערכת החינוך לאורך חמש שנים.

בטקס החנוכה השתתפו מנהל בית הספר יצחק רפפורט, יו"ר ועד היישוב ישי אלוש, רב היישוב הרב גד מכטה, מפקחת המחוז במשרד החינוך אורלי בטיטו, מפקח בתי הספר הרב דוד סעדיה, מנכ"ל המועצה חיים מרגוליס, מנהלת אגף החינוך טל נבוני, אנשי חינוך, תלמידים, הורים ותושבי האזור.

מנתוני המועצה האזורית שומרון עולה כי בעשור האחרון גדל מספר בתי הספר בשומרון ביותר מ-50 אחוזים - מ-21 מוסדות חינוך ל-32 כיום.

במסגרת תנופת הפיתוח הוקמו 11 בתי ספר חדשים, בהם שישה בתי ספר יסודיים וחמישה מוסדות על-יסודיים. בשנתיים האחרונות נרשם גם גידול של חמישה אחוזים במספר התלמידים במערכת החינוך האזורית.

קיש אמר בטקס כי "חנוכת בית הספר החדש בעלי זהב היא הרבה מעבר לפתיחת מוסד חינוכי. זהו ביטוי נוסף לצמיחתה ולחיזוקה של ההתיישבות ביהודה ושומרון ולמחויבות שלנו להמשיך לבנות, לפתח ולהשקיע בדור העתיד".

לדבריו, "בשנים האחרונות הרחבנו משמעותית את ההשקעה בחינוך באזור, ולאחרונה אף פתחנו מחדש את מוסדות החינוך בשא-נור ובחומש. זהו ביטוי מעשי לחיזוק ההתיישבות ולמימוש החזון הציוני בשטח. תושבי יהודה ושומרון הם ציבור חלוצי, ציוני וערכי שבונה את הארץ יום אחר יום. נמשיך לחזק את ההתיישבות, להשקיע בחינוך ובתשתיות, משום שחיזוקה של יהודה ושומרון הוא חיזוקה של מדינת ישראל כולה".

דגן אמר כי "מי שרוצה לראות את העתיד של מדינת ישראל צריך להסתכל על ילדי השומרון. הצמיחה הדמוגרפית, הבנייה וההתפתחות מחייבות אותנו להמשיך להוביל מהפכה חינוכית".

הוא הוסיף: "מערכת החינוך בשומרון נמצאת בתנופת צמיחה חסרת תקדים. עשרות מיליוני שקלים מושקעים בבינוי, בפדגוגיה ובחדשנות, מתוך הבנה שהילדים של היום הם המנהיגים של המחר. אנו גאים לחנוך היום בית ספר חדש ומתקדם שייתן מענה לדורות הבאים של תלמידי האזור".