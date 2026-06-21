ג'ון ספנסר, קצין לשעבר בצבא ארצות הברית וראש מחלקת לימודי הלוחמה העירונית במכון ללוחמה מודרנית של האקדמיה הצבאית האמריקנית ווסט פוינט, יצא בימים האחרונים להגנת ישראל על רקע הביקורת הגוברת נגדה בשל הלחימה בלבנון.

ספנסר, הנחשב לאחד המומחים הבולטים בעולם ללוחמה עירונית, כתב כי "המציאות שונה מאוד מהרטוריקה".

לדבריו, צה"ל נוקט "צעדים יוצאי דופן לצמצום הפגיעה באזרחים בלבנון", ואף טען כי "כמו בעזה, צה"ל מפעיל יותר אמצעים לצמצום פגיעה באזרחים מכל צבא אחר בעבר או בהווה".

לדבריו, צה"ל מפעיל מערך רחב של אזהרות לאזרחים לפני תקיפות, באמצעות הודעות טקסט, שיחות טלפון, הודעות קוליות, כרוזים, רדיו, טלוויזיה ורשתות חברתיות.

בנוסף, הוא מפעיל יחידות ייעודיות לצמצום פגיעה באזרחים, עוקב אחר נוכחות אזרחית באמצעות רחפנים, נתוני סלולר ואמצעי מודיעין נוספים, ומקיים הליכי אישור קפדניים הכוללים בחינות משפטיות ובדיקות מידתיות לפני כל תקיפה מתוכננת.

ספנסר הדגיש כי הליכי הבקרה המשפטיים בצה"ל מתקיימים כבר בדרגים הטקטיים הנמוכים ביותר, וכי לגורמים המשפטיים קיימת סמכות לבטל החלטות של מפקדים שלא לתקוף או לתקוף יעד מסוים. "זה דבר שאינו קיים כמעט בשום צבא אחר", ציין.

ביחס ללבנון כתב כי צעדים אלו יעילים במיוחד משום שלאזרחים קיימת אפשרות להתרחק מאזורי הלחימה ומהיעדים הצבאיים. לדבריו, גם בביירות צה"ל פרסם שוב ושוב אזהרות מוקדמות שכללו זיהוי של מבנים מסוימים שיותקפו ואת מועד התקיפה.

"הלבנונים והעיתונאים סומכים על האזהרות הללו עד כדי כך שהם מציבים מצלמות מראש כדי לתעד את התקיפות", כתב. הוא הסביר כי בעת תקיפות נגד בכירי חיזבאללה, מפקדות או יעדים צבאיים בלב אזורים מאוכלסים כמו רובע הדאחייה, צה"ל עושה שימוש בחימושים מדויקים, בראשי קרב קטנים יותר ובאמצעים נוספים שנועדו לצמצם נזק אגבי תוך השגת היעד הצבאי.

ספנסר הדגיש כי אין מקום להשוואה בין ישראל לבין חיזבאללה. "ישראל אינה מכוונת את תקיפותיה נגד אזרחים", כתב. מנגד, לדבריו, חיזבאללה הוא ארגון טרור שהאסטרטגיה שלו כוללת תקיפה מכוונת של אזרחים.

הוא ציין כי חיזבאללה משגר רקטות, טילים וכטב"מים לעבר יישובים אזרחיים בצפון ישראל, תוך כוונה לפגוע בבתים, בתי ספר, עסקים ותשתיות אזרחיות. "צד אחד מבצע בחינות משפטיות, הערכות מידתיות, אזהרות לאזרחים ותקיפות מדויקות נגד מטרות צבאיות. הצד השני הוא ארגון טרור בינלאומי שמציב בכוונה נכסים צבאיים בקרב אזרחים ובמקביל תוקף אזרחים במכוון", כתב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה לספנסר וכתב: "תודה ספנסר. אין צבא שנוקט יותר צעדים לצמצום נפגעים אזרחיים מאשר צה"ל, ואין מדינה שסופגת יותר תעמולה כוזבת מאשר ישראל. האמת וישראל ינצחו".

מי שמיהר לתקוף את הדברים היה העיתונאי הבריטי פירס מורגן, בעל מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, שהגיב לנתניהו במילים: "איזה קשקוש מוחלט".

בתגובה השיב ספנסר למורגן והסביר על בסיס מה גיבש את מסקנותיו. "אשמח מאוד להסביר כיצד הגעתי למסקנה הזאת", כתב. לדבריו, היא מבוססת על "מאות ראיונות", ובהם עם ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון, השר לעניינים אסטרטגיים, שני רמטכ"לים, בכירי המטה הכללי, ראש מערך צמצום הפגיעה באזרחים, גורמי הפרקליטות הצבאית, מפקדי אוגדות, חטיבות, גדודים, פלוגות ומחלקות וכן לוחמי צה"ל.

עוד ציין כי מאז 7 באוקטובר ערך שישה סיורי מחקר בתוך רצועת עזה, שבהם התלווה לכוחות במהלך הלחימה בעיר עזה, ברפיח, בחאן יונס, במסדרון נצרים ובמוקדים נוספים ברצועה ובדרום לבנון.

"אני עוסק כבר יותר מעשור במחקר, הוראה והכשרה בתחום הלוחמה העירונית, ומכיר לעומק את ההיסטוריה של הלחימה בשטח בנוי ואת אמצעי ההגנה על אזרחים שפותחו והופעלו על ידי צבאות לאורך ההיסטוריה", כתב ספנסר, והבהיר כי מסקנותיו מבוססות על מחקר ממושך ותצפיות ישירות בשטח.

במקביל התפתח ברשת X עימות חריף נוסף סביב היחס לישראל, הפעם בין איש התקשורת האמריקאי השמרני מארק לוין לבין פירס מורגן.

לוין פרסם פוסט שבו טען כי הרשתות החברתיות הפכו ל"סביבה רעילה", שבה גורמים שונים מנצלים את הפלטפורמה כדי "להשמיץ, לתקוף ולבצע חיסול אופי" למי שמביע עמדות פטריוטיות או שמרניות.

לדבריו, במקום להירתע מהמתקפות, יש להשיב להן באמצעות פרסום מוגבר של עובדות, מידע ועמדות. "אנחנו לא צריכים להיכנע. כשדוחקים אותנו לפינה - אנחנו משיבים מלחמה בעוצמה גדולה יותר", כתב.

מורגן לא נשאר חייב ותקף את לוין בחריפות. "הטרול הגדול ביותר ב-X, שמבלה את רוב זמנו בהשמצות, התקפות וחיסולי אופי נגד כל מי שמעז לבקר את ממשלת ישראל האהובה עליו, מבקש עכשיו מאנשים להפסיק להיות מרושעים", והוסיף בעקיצה, "זה כבר מעבר לסאטירה".

לוין השיב במתקפה אישית חריפה במיוחד נגד מורגן. לדבריו, "המדינה שלך נהרסת על ידי איסלאמיסטים, ואתה עסוק בנתניהו ובישראל כדי לקדם את הפודקאסט הקטן והעלוב שלך. ריקבון מוחלט".