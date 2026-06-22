שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני גילה גמליאל, הייתה מהראשונים שהציגו כיעד מדיני סדור את הגירתם מרצון של ערביי רצועת עזה. בשיחה עמה ניסינו להבין לאן נעלמה התכנית הזו, שפעם גם נשיא ארה"ב היה שותף לה.

"התוכנית לא נעלמה. היא מתקדמת בקצב משלה", פותחת השרה גמליאל בראיון לערוץ 7 ומספרת על ההכנות שערכה על מנת להציג תכנית אסטרטגית סדורה להתפנות הומניטארית של ערביי רצועת עזה. לשם כך גם ערכה השוואות מול מוקדי סכסוך אחרים ברחבי העולם, בחינה של הדין הבינלאומי וכיוצא באלה. כל זאת בעקבות הבנה שכדי למנוע מרצועת עזה מלהיות איום על תושבי ישראל, ומתוך הבנה שחלופות אחרות לא ריאליות בשדה המדיני והביטחוני, יהיה צורך לתת לאוכלוסייה מענה בדמות עזיבת הרצועה.

גמליאל מציינת בדבריה כמה מהקשיים שאיתם יש להתמודד על מנת להביא את התוכנית לכדי יישום, ובראשם העובדה שאין כתובת שלטונית ברצועת עזה שאיתה ניתן יהיה לקדם את המהלך, וזאת מתוך ההבנה שאין כוונה לעבוד מול חמאס או מול הרש"פ. עוד היא מציינת מורכבות שקיימת בפעילות מול מנהלת השלום שהקים הנשיא האמריקאי, וכן את העוינות בשטח שגם היא מבהירה שלא קיים פוטנציאל אמיתי לשיתוף פעולה עם האוכלוסייה העזתית.

השרה גמליאל מציינת בדבריה את הרס התשתיות ברצועה כנתון שמשמעותו לפחות עשור שנים של שיקום, במידה ואכן תהיה כוונה לבצע שיקום שכזה שגם עלותו אדירה. "לכן זהו הפתרון הנכון ביותר גם לנו וגם להם", היא אומרת ומספרת על סקר שבו נשאלו 5000 מתושבי הרצועה בדבר אפשרות של הגירה ו-4000 מהם הביעו התעניינות במהלך שכזה.

אתגר נוסף נוגע לסוגיית קליטתם של תושבי עזה במדינות אחרות. השרה גמליאל מציינת כי חלק מהאפשרויות שהועלו ירדו עם הזמן אך חלקן מהוות פוטנציאל גדול למימוש התוכנית שהסיכויים להוציא אותה לפועל יגברו ככל שתעמיק השליטה הישראלית בשטח, שליטה שמתקרבת לשבעים אחוזים משטח הרצועה. לפי שעה, היא אומרת, נוכחות חמאס מערימה קשיים באופן טבעי על מהלך שכזה, אך הנוכחות הזו לא תהיה מכשול בעתיד, ועל כך היא רק רומזת ולא מרחיבה בדברים.

כעת, מציינת גמליאל, קיימת מנהלת ההגירה מרצון, יש בה בעלי תפקידים שעמלים על יישומה, ויועצת ראש הממשלה, קרוליין גליק, מונתה להיות נציגתו של נתניהו במנהלת זו. "היא תוביל את המערכה הזו מטעמו של ראש הממשלה".

"יש מאמץ לאומי גדול לאפשר לכל מי שרוצה, לצאת. צריך לזכור שגם בנקודות שהציג טראמפ במועצת הביטחון של האו"ם נכתב במפורש שיש לאפשר לכל מי שמעוניין בכך, לצאת", מזכירה השרה המשוכנעת ש"התפנות מרצון מהרצועה היא דבר שהוא מחויב המציאות וגם יאפשר לנו להגיע ליעד השלישי של המלחמה, שהרצועה לא תהווה איום על אזרחי ישראל".