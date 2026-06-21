שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי השתתף בכנס JNS והתייחס למתיחות בין ישראל וארצות הברית.

השגריר אמר בחיוך כי לפני בואו לכנס היה צריך לוודא שטרם פוטר מתפקידו - בשל הגיבוי שהוא נותן לפעילות ישראל בלבנון.

האקבי הזהיר באירוע מפני המשטר בטהרן וטען שאין לסמוך עליו בשום צורה. "איראן רואה בפגיעה ישראל שלב ראשוני בלבד בדרך להשמדתה של ארצות הברית. האיראנים רוצים להרוג כל אמריקאי עד האחרון בהם".

הוא העריך שהציבור האמריקני אינו מודע מספיק לסכנה האיראנית או למימדי האיום שלה על ארה"ב. "איראן היוותה מאז ומתמיד איום קיומי שיש להתייחס אליו במלוא החומרה".