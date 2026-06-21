תיעוד מצמרר | הצהרת הקרב של סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (ראשון) את דבריו של מג"ד 52, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, שנפל באסון הטנק - רגע לפני שנכנס בראש הגדוד ללבנון.

"תחנות לוקו כאן קודקוד, זוהי עת מעשה, סומך עליכם וגאה להצטרף לשורותיכם. בראש מורם נחזור ממשימתנו אחרי קרבות רוויי דמים, כמנצחים נניפה את דגלנו, אנו הבוקעים", אמר אז בן שמחון ז"ל.

בן שמחון ז"ל נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 רק לפני חודשיים. מדובר בגדוד שמפקדיו נפגעו בזה אחר זה במהלך הלחימה בלבנון ובעזה.

הוא החליף את סא"ל דניאל אלה, מי שפיקד על הגדוד בתחילת המערכה ברצועת עזה וחזר לזמן קצר לתפקידו לפני חודשיים, לאחר שסא"ל א', מפקד הגדוד, נפצע באורח קשה במהלך קרבות בדרום לבנון מנתז פגז במהלך מרדף אחר מחבלים.

סא"ל א' כיהן כמפקד הגדוד עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" והוביל אותו בקרבות עזים, עד שנפצע באורח בינוני במהלך הלחימה ברפיח ביולי 2024. לפני שפונה לקח את הקשר, שוחח עם לוחמיו, והעביר להם מסר של חיזוק. "תפרקו אותם", אמר סא"ל אלה, "אני הולך לבית החולים וחוזר".

סא"ל יהודה שלו, שהחליף את אלה בתפקיד, נפצע גם הוא באורח קשה שלושה חודשים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו - מכן ועבר תהליך שיקום ארוך ומורכב.