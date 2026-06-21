ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, ורעייתו דפנה בר-אגסי, נאלצו להתפנות במהירות מאיחוד האמירויות בשל חשש לשלומם, כך נחשף הערב (ראשון) בחדשות 13.

על פי הדיווח, בר השתתף בכנס ביטחוני מיוחד באיחוד האמירויות, שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד. בכנס השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם.

אלא שבמהלך שהותו של בר באמירויות התקבלה התרעה ביטחונית חריגה שעוררה חשש לשלומו. בעקבות ההתרעה הוחלט לפנות את בני הזוג באופן מיידי מהמדינה, ולהטיס אותם באופן מיוחד ובהול לישראל.

מאז פרישתו מתפקיד ראש השב"כ ממשיך בר לעסוק ביוזמות ציבוריות שונות. מטעמו לא נמסרה תגובה.