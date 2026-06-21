ראש ממשלת ספרד, אחד הקולניים והביקורתיים ביותר באירופה כנגד ישראל, יצטרך כעת להתמודד עם צרות מבית.

בית המשפט בספרד פסק כי אשתו של פדרו סאנצ'ס, בגוניה גומז, תעמוד לדין בגין שחיתות. ההחלטה להעמידה לדין מגיעה לאחר שנתיים של חקירה נגד גומז בחשד למעילה, שחיתות, השפעה על מסחר, וניצול לרעה של כספים.

החשד הוא כי גומז ניצלה את מעמדה כאשת ראש הממשלה כדי להבטיח חוזי עבודה שלא בהתאם לחוק.

השופט חואן קרלוס פינאדו הורה לגומז למסור את דרכונה, אסר עליה לעזוב את ספרד וחייב אותה להתייצב בבית המשפט פעמיים בחודש.

משפטה של גומז מצטרף לעוד מספר חקירות המתנהלות נגד מקורביו של ראש הממשלה הספרדי, שמתחילת המלחמה בעזה העביר ביקורת חריפה על ישראל, ואף אסר על מטוסים אמריקאים לעבור בשטחה של ספרד במהלך המלחמה עם איראן.

גומז ובעלה מכחישים את ההאשמות וטוענים כי מדובר ברדיפה פוליטית נגד ראש ממשלת ספרד, באמצעות חקירה נגד אשתו. סאנצ'ס טען כי ההאשמות נגד אשתו הן "השמצה חסרת בסיס ובעלת מניעים פוליטיים".

הוא גם האשים את יריביו הפוליטיים והתקשורתיים ברדיפת משפחתו, והטיל ספק גלוי באובייקטיביות של כמה מחברי הרשות השופטת. המפלגה הסוציאליסטית של סאנצ'ס פרסמה ברשת X כי "גומז נתונה לרדיפה משפטית ופוליטית במשך שנתיים. ההתפתחות של היום היא צעד נוסף בתהליך זה".