לקראת המראתו הלילה למסע חירום לגיוס כספים בארצות הברית, פירסם המנהיג הליטאי וחבר מועצת גדולי התורה, הרב משה הלל הירש, מכתב יוצא דופן המופנה לעשרות אלפי אברכי הכוללים בישראל.

במכתב, הנושא אופי של קריאת חירום, תוקף הרב חזיתית את הנהגת מערכת המשפט ומסמן את הדרך החרדית להתמודדות עם המשבר: מאמץ רוחני קיצוני בדמות שתיקה מוחלטת בתחילת יום הלימודים.

הרב הירש קורא לכל אברך לקבל על עצמו, מעתה ועד לאחר חגי תשרי ("ימי הדין"), להקפיד על "תענית דיבור" - איסור מוחלט על שימוש בטלפונים או שיחות חולין - במשך חצי השעה הראשונה של סדר הלימודים.

"הדבר מאוד קשה, ובגלל שזה קשה ובבחינת מסירות נפש, זה יביא כבוד שמיים גדול מאוד", כתב המנהיג הליטאי, והסביר כי הצעד נדרש כדי לעמוד מול האתגרים הניצבים בפני המגזר.

במכתבו, הרב הירש אינו בוחל במילים ומקשר ישירות בין הצעד הרוחני לבין המאבק הפוליטי-משפטי על חוק הגיוס ותקציבי הישיבות.

הוא מתייחס ישירות למהלכים שמובילות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ושופטי בג"ץ, וכותב כי ללא עזרה שמימית מיוחדת "לא תהיה האפשרות לנצח כנגד אלו שלוחמים נגדנו".

בנוסף, קרא לראשי הכוללים ברחבי הארץ לערוך שיחות הסברה ולהניע את האברכים להצטרף ליוזמה.

מכתב החירום מגיע על רקע מפגש מתוח שקיים הרב בסוף השבוע עם עשרות ראשי כוללים, במסגרת ההיערכות לשלב הנעילה של פרויקט "קרן עולם התורה" - הקרן האלטרנטיבית שהקימו החרדים כדי לפצות על הפסקת המימון הממשלתי.

ראשי המוסדות הודו לרב על מאמציו לגייס מאות מיליוני דולרים בחו"ל כדי להחזיק את המוסדות בארץ "לעמוד בפרץ נגד הגזירות".