חוסל אחד מחוטפיו של יגיל יעקב צילום: דובר צה"ל

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, הותקף בסוף השבוע האחרון יעד בדרום רצועת עזה. בתקיפה הממוקדת חוסל המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האסלאמי.

מדובר במחבל שהשתתף בטבח בקיבוץ ניר עוז במהלך ה-7 באוקטובר, ולקח חלק בחטיפת הילד יגיל יעקב. בתמונה שנאספה על ידי צה"ל, מתועד אבו מצטפא בשטח ישראל במהלך החטיפה.

המחבל שחוסל עם יגיל יעקב ברגע החטיפה צילום: דובר צה"ל

"בעת האחרונה, אבו מצטפא פעל רבות לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ברצועה, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בנוסף, קידם מתווי טרור רבים נגד כוחותינו, וניסה לקיים אימונים של מחבלים בבית החולים נאצר, על מנת שלא יחוסלו בעת שהם פועלים בתוכו. אבו מצטפא היווה איום מידיי על כוחותינו הפועלים במרחב, וחוסל בתקיפה מדויקת", נמסר מטעם דובר צה"ל.

בתקיפה נוספת, חוסל המחבל מחמד אוסאמה עבד אלעזיז סבע אלעיש, מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון, ופעל לגיוס מחבלים נוספים לארגון.