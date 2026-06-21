יו"ר כחול לבן בני גנץ פרסם הערב (ראשון) פוסט ובו השיב לטענות הנשיא לשעבר, ראובן ריבלין, לפיהן הזהיר את גנץ מכניסה לממשלת האחדות בקורונה.

"בפעם הראשונה שהנשיא לשעבר ריבלין המציא שיחה שבה הוא הזהיר אותי מלהיכנס לממשלת האחדות שתקתי. לא רציתי לפגוע בכבודו של אדם מבוגר ממני. ובכל זאת, משום שהוא שב וחוזר על השקר צריך לומר את האמת - לא רק שריבלין מעולם לא הזהיר אותי, הוא אף דחף וקידם את הקמת הממשלה, כולל שיחות תיווך איתי ועם נתניהו", חשף גנץ. "חלקן היו בנוכחות שחקנים נוספים במערכת הפוליטית. רובן פורסמו לתקשורת. רק צריך לעשות גוגל ולראות. צר לי שהוא בוחר לשקר, אין לי מושג מה מניע אותו - אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים".

גנץ מוסיף "כל עכברי ההיסטוריה מוזמנים לחזור לראיונות מאותה תקופה. אני ידעתי והערכתי שהסיכוי לקבל את הרוטציה נמוך. לא סמכתי על נתניהו. אבל ידעתי גם שחובתי לנסות ליצור אחדות בעת מגיפה, ושיש דברים חשובים לטפל בהם במדינה עכשיו. שזו האופציה הנכונה לאור תוצאות הבחירות והמגיפה. לא נהייתי ראש ממשלה - אבל מדינת ישראל הרוויחה. מערכת המשפט נשמרה. חיים רבים ניצלו בקורונה. ונתניהו, הוא שילם בכיסא שלו בבחירות שלאחר מכן.

לא הצלתי את נתניהו - שמרתי על ישראל. אני טוען, שהממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה רחבה וציונית - זה מה שחשוב עכשיו. על הצורך הזה לאחדות בעם, אשמח אם ישאלו אישי ציבור בהווה ובעבר. זה הרבה יותר חשוב משיעורי ההיסטוריה או המציאות המדומה של איש זה או אחר", דברי גנץ.