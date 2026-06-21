סוגיית הרישום הרגישה והנפיצה ביותר במערכת החינוך החרדית בירושלים הגיעה השנה לסיומה בשלב מוקדם מהצפוי.

לאחר שעות ארוכות של דיונים מרתוניים, הכריעה היום (ראשון) הוועדה המקצועית של עיריית ירושלים, בתיאום עם ועדת הרבנים המלווה, על שיבוץ הנערות 'האחיות' בבתי הספר התיכוניים החרדיים הגדולים (הסמינרים) - האשכנזיים והספרדיים כאחד.

סוגיית "שיבוץ האחיות" נחשבת מדי שנה לחבית חומר נפץ חברתית וחינוכית במגזר החרדי.

מדובר בהחלטה האם לאפשר לנערה ללמוד באותו מוסד שבו לומדת או למדה אחותה הגדולה. עבור המשפחות החרדיות, החלטה זו אינה טכנית בלבד, אלא משפיעה ישירות על הרציפות החינוכית של הבית, השיוך הקהילתי והמעמד החברתי.

בשנים עברו, עיכובים בהכרעות אלו הובילו למתחים כבדים, לעתירות משפטיות ואף למצבים שבהם מאות נערות נותרו בבתיהן בשבועות הראשונים של שנת הלימודים בשל חוסר ודאות או סירוב המוסדות לקבלן.

את המהלך הנוכחי הוביל סגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק החינוך החרדי, צביקה כהן, אשר פעל בתיאום הדוק עם גדולי הרבנים במגזר. חברי הוועדה בחנו מאות מקרים מורכבים באופן פרטני, במטרה להעניק פתרונות רוחביים שימנעו את המשבר המוכר של שלהי הקיץ.

הגורמים המעורים בעבודת הוועדה ציינו כי הקדמת הפרסום נועדה להעניק שקט נפשי ויציבות למשפחות חודשים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים.

"נושא שיבוץ האחיות הוא מהרגישים והמורכבים ביותר במערכת החינוך בירושלים", אמר כהן לאחר חתימת ההסכם. "מאחורי כל שם עומדת בת, עומדת משפחה שלמה ואחריות ציבורית כבדת משקל. פעלנו בזהירות רבה, מתוך הכוונת הרבנים ולאחר בחינה מדוקדקת של הנתונים. לא תמיד ניתן לתת מענה מלא לכל רצון פרטי, אך החובה שלנו הייתה לעשות זאת בכבוד ובאחריות כדי שהבנות יפתחו את השנה מתוך ודאות ושקט נפשי".

בעיריית ירושלים רואים בהכרעה המוקדמת הישג משמעותי, ומקווים כי מדובר בצעד ראשון לקראת פתיחה חלקה ומסודרת של שנת הלימודים הבאה במגזר החרדי בעיר, ללא דרמות וסערות ציבוריות ברגע האחרון.