ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בכנס JNS בירושלים ומתח ביקורת על התנהלות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כשהוא תוהה כיצד היו מגיבים האמריקנים לארגון טרור כמו חיזבאללה בתחומם.

"אם לארה"ב היו אלפי טרוריסטים שעומדים בצד השני של הגבול, עם רחפנים, והם היו הורגים את אזרחיה - מה אמריקה הייתה עושה? אין מה לעשות? ננצור את האש? לא.

אתם יודעים היטב שהיא הייתה חוצה את הגבול, יוצרת אזור ביטחוני, מסירה את האיום ומגינה על אזרחיה", הוסיף נתניהו.

לפני כן נשא באירוע דברים גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי שהתייחס למתיחות בין ישראל וארצות הברית.

השגריר אמר בחיוך כי לפני בואו לכנס היה צריך לוודא שטרם פוטר מתפקידו - בשל הגיבוי שהוא נותן לפעילות ישראל בלבנון.

האקבי הזהיר באירוע מפני המשטר בטהרן וטען שאין לסמוך עליו בשום צורה. "איראן רואה בפגיעה ישראל שלב ראשוני בלבד בדרך להשמדתה של ארצות הברית. האיראנים רוצים להרוג כל אמריקאי עד האחרון בהם".

הוא העריך שהציבור האמריקני אינו מודע מספיק לסכנה האיראנית או למימדי האיום שלה על ארה"ב. "איראן היוותה מאז ומתמיד איום קיומי שיש להתייחס אליו במלוא החומרה".