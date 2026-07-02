צה"ל הודיע כי אותר חייל החשוד במעורבות בתיעוד שבו נראה עצור פלסטיני כשהוא כפות ברצועת עזה. בצבא ציינו כי נבדקת גם מעורבותם של חיילים נוספים באירוע.

התיעוד פורסם השבוע בכלי תקשורת פלסטיניים, ובו נראה העצור כשעיניו מכוסות, ידיו קשורות מאחורי גבו, והוא קשור באמצעות חבל למיטת שדה מתקפלת, כשמקל מחובר לרגלו ולגבו.

בתגובה הראשונית לפרסום מסר צה"ל כי פתח בבדיקת המקרה, אך ציין כי באותה עת טרם אותרו פרטים מהימנים שיאפשרו לאמת את זהות הכוח המעורב, מועד האירוע או אותנטיות התיעוד.

בהודעה מעודכנת מסר צה"ל כי "לאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה, אותר האירוע המדובר. מתקיים בנושא תחקיר פיקודי והמעורבים יטופלו בהתאם לממצאים שיעלו".