גל התקפות המל"טים והטילים שפקד לאחרונה את עיר הנמל אודסה שבדרום אוקראינה, הותיר חורבן קשה במרכזים האזרחיים בעיר.

בין המטרות שנפגעו ישירות היה מבנה בית הספר היהודי 'אור אבנר חב"ד', המשמש עוגן חינוכי וקהילתי למאות ילדים, בהם פליטים ויתומים המשתייכים לבית היתומים המקומי "משפחה אוקראינה".

רק הודות לתושייתם של אנשי הצוות והמטפלות, אשר מיהרו להוריד 124 יתומים למקלטים שניות ספורות לפני הפיצוץ העז שהרעיד את הרחוב, נמנע אסון כבד בנפש.

אלא שההרס הפיזי הרב, המבנים שיצאו לחלוטין מכלל שימוש והחלונות המנופצים לא שברו את רוחה של הקהילה.

בימים האחרונים הפך מתחם חב"ד באודסה, תחת הנהגתם של השליח והרב הראשי לאודסה ודרום אוקראינה, הרב אברהם וולף ורעייתו הרבנית חיה וולף, למוקד של "בליץ" ביקורי חיזוק ותמיכה מצד שורה ארוכה של דיפלומטים ובכירים מהזירה הבינלאומית.

אחד מרגעי השיא המרגשים של השבוע נרשם עם הגעתו של שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי למסיבת סוף שנת הלימודים המסורתית - "הצלצול האחרון". הטקס, שבשנים כתיקונן נערך בחצר רחבת הידיים של בית הספר, הועתק בשל אילוצי הביטחון וההרס למרחב מוגן מאולתר.

השגריר הישראלי, שהתרגש למראה הילדים הלבושים בבגדי חג, שיבח את הגבורה של אנשי הקהילה ואמר: "המראה של הילדים האלו, שרק לפני ימים אחדים רצו בבהלה למקלט וכעת מחייכים וחוגגים את סיום השנה, הוא הניצחון האמיתי של האור על החושך". השגריר הבטיח כי מדינת ישראל תמשיך לעמוד לצד הקהילה היהודית באוקראינה ולתמוך בצרכיה ההומניטריים.

במקביל, נמשכה רכבת הביקורים הדיפלומטית כאשר לורד הנרי באיירון דיוויס, לורד בריטי בכיר, שהגיע לביקור סולידריות מיוחד באוקראינה, התעקש להגיע לבית הכנסת המרכזי וההיסטורי של חב"ד בעיר.

הלורד נפגש עם הרב וולף, שמע ממנו סקירה מקיפה על מצב הקהילה ועל נס ההצלה של היתומים, ונשא תפילה קצרה לשלום האזור. הבכיר הבריטי הביע זעזוע עמוק מכך שמוסדות חינוך ורווחה של ילדים הופכים למטרות צבאיות, והבטיח להדהד את קולם של יתומי אודסה בפרלמנט בלונדון.

מיד לאחר מכן, הגיעה למקום משלחת רשמית מטעם ממשלת גרמניה. השגריר הגרמני גייקו טומס סייר בין כותלי בית הספר החרב, ראה מקרוב את כיתות הלימוד שקירותיהן נפגעו, ונפגש עם הילדים שנאלצים כעת ללמוד בצפיפות במבנים חלופיים ובפרוזדורים.

חברי המשלחת הגרמנית הצהירו כי בכוונתם לגייס משאבים ייעודיים על מנת לסייע באופן מיידי לפרויקט השיקום של המבנים.

"הלב כואב לראות את ההרס, אך הלב מתרחב לראות את החיבוק העולמי", סיכמה הרבנית חיה וולף את שבוע הביקורים האינטנסיבי. "התמיכה של השגריר הישראלי, של הלורד הבריטי ושל הנציגים מגרמניה מעניקה לנו ולכל 124 הילדים שלנו את הכוח להמשיך, לא להישבר, ולבנות את הכל מחדש מהמסד עד הטפחות".