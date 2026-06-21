אתר החדשות הפלסטיני "רשת קודס" מדווח כי שר ההקדשים והעניינים הדתיים של הרשות הפלסטינית, השייח' מוחמד מוסטפא נג'ם, פרסם (ראשון) הנחיה רשמית המופנית למנהלי מחוזות ההקדשים האסלאמיים, המסדירה את השימוש ברמקולים במסגדים ביהודה ושומרון.

ההנחיה מחייבת את האחראים על המסגדים להיצמד באופן מלא לכללים בדבר הגבלת השימוש ברמקולים החיצוניים להשמעת הקריאה לתפילה בלבד, ונאסר להשמיע את קריאת הקוראן באמצעותם לפני הקריאה לתפילה.

הנחיות משרד ההקדשים הפלסטיני קובעות כי במסגדים הקרובים ליישובים יהודיים ביו"ש תושמע הקריאה לתפילה ברמקולים הפנימיים של המסגד, ללא שימוש ברמקולים החיצוניים.

בהסבר להחלטה צוין כי היא התקבלה לאור חשיבות השמירה על קדושת המסגדים והסדרת השימוש ברמקולים באופן המשיג את מטרות ההלכה האסלאמית ומתחשב באינטרס הציבורי, ומתוך כוונה לאחד את הנהלים הנהוגים במסגדים.