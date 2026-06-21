היקף הכוחות הקרקעיים של צה"ל הפרוסים בדרום לבנון צפוי להצטמצם בתקופה הקרובה. הדילול ההדרגתי של הלוחמים בשטח מגיע בעקבות ההבנה במערכת הביטחון כי המשימות ההתקפיות הושלמו ברובן, וכי אין צורך בהשארת מצבת החיילים הנוכחית בתוך רצועת הביטחון.

בכאן חדשות דווח כי גורם משמעותי נוסף המניע את המהלך הוא פגישה רשמית המתוכננת להתקיים השבוע בין צוותי המשא ומתן של ישראל ושל לבנון.

במהלך מפגש זה, הצדדים צפויים לשרטט במדויק את אזורי הפיילוט בדרום לבנון. שטחים אלו יוגדרו כאזורים המטוהרים מאנשי חיזבאללה, וצבא לבנון יהיה זה שיקבל עליהם את האחריות המבצעית, במטרה לוודא כי יש ביכולתו למנוע את שיבת ארגון הטרור והשתלטותו מחדש על המרחב.

במקביל, הממשל האמריקני מפעיל לחץ ומעוניין להוביל לכך שצה"ל יחזור להציב את כוחותיו בקו הנ"ט, המוכר גם כ"הקו הצהוב". קו זה ממוקם במרחק של כ-8 קילומטרים מקו הגבול הבינלאומי, ותפקידו הטקטי הוא לספק הגנה ישירה מפני ירי טילים מונחים לעבר יישובי קו העימות בצפון הארץ.