הסרטון ששיתף השר סמוטריץ' דוברות

סערה במגזר הדתי: יאיר גולן הודיע הערב (ראשון) כי ממשלה בה הוא יכהן כשר תפסיק את התקצוב למכינת עלי ולמוסדות נוספים, זאת בתגובה לסרטון שהעלה השר בצלאל סמוטריץ' בו הוא הציג ממשלה בראשות גדי איזנקוט ובה מכהן יאיר גולן כשר הביטחון, והציג מצב בו גולן סוגר את מכינת עלי.

תחת הכותרת: "מה יקרה למכינת עלי ביום בו יאיר גולן יהיה שר הביטחון בממשלת איזנקוט?" כתב יו"ר הציונות הדתית, השר סמוטריץ': "יאיר גולן וגדי איזנקוט מתכוונים למה שהם אומרים".

בתגובה, אישר יאיר גולן את הדברים וכתב: "תודה בצלאל. מוסדות לימוד שיקדמו גזענות, שנאת להט"בים ויפעלו נגד שירות נשים בצה"ל - יפסיקו לקבל את כספי המיסים שלנו".

בציונות הדתית תקפו את דבריו של גולן וציינו כי מדובר במכינה מהוותיקות והמשפיעות בישראל, אשר חינכה לאורך השנים אלפי לוחמים, מפקדים וקצינים ליחידות הקרביות ולשדרת הפיקוד של צה"ל. עוד הזכירו כי מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל שילמה המכינה מחיר כבד במיוחד, כאשר עשרות מבוגריה ותלמידיה נפלו בקרבות ברצועת עזה, בלבנון ובזירות הלחימה השונות, תוך שהם מוסרים את נפשם למען ביטחון מדינת ישראל.

לדברי גורמים בציונות הדתית, "הציבור צריך לדעת בדיוק מה המשמעות של ממשלת שמאל בראשות איזנקוט ויאיר גולן - פגיעה במוסדות שמגדלים את מיטב הלוחמים והמפקדים של צה"ל דווקא בתקופה שבה מדינת ישראל זקוקה להם יותר מכל".