מהפך בקולומביה: מועמד הימין הפופוליסטי, אבלרדו דה לה אספרייה המכונה "אל טיגרה" (הנמר), ניצח בבחירות שהתקיימו אתמול (ראשון) לנשיאות המדינה.

בחירתו מסמנת את סיום שלטון השמאל הסוציאליסטי של הנשיא המכהן גוסטבו פטרו.

על פי התוצאות הרשמיות שפורסמו הלילה (שני) בתום ספירת יותר מ-99% מקולות המצביעים, גרף דה לה אספרייה 49.67% מהקולות והשיג יתרון בלתי ניתן לסגירה על פני יריבו, סנאטור השמאל איוואן ספדה, שקיבל 48.69%.

למרות הנתונים, ספדה מסרב בשלב זה להכיר בתוצאות, טוען כי הנתונים שפורסמו "אינם סופיות" והודיע על כוונתו לערער על תוצאות האמת ב-33 אלף קלפיות ברחבי המדינה במטרה להמתין לתום ספירת הקולות המלאה.

עבור ירושלים מדובר בבשורה מדינית דרמטית: הנשיא הנבחר דה לה אספרייה הבטיח לחדש באופן מיידי את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, שנותקו כליל על ידי הנשיא היוצא פטרו, לצד הידוק מחדש של הברית האסטרטגית עם ארצות הברית.

שר החוץ גדעון סער בירך "‏הנמר ניצח, קולומביה ניצחה. ברכות לידידי אבלרדו "הנמר" דה לה אספריאלה על ניצחונו המרשים בבחירות לנשיאות קולומביה. ‏אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. ‏הזמנתי את הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה לבקר בישראל ואני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד. ‏בהצלחה, אבלרדו, וברכות לעם הקולומביאני שיוצא לדרך חדשה ומבטיחה".