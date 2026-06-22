מאות מתמודדי נפש ובני משפחותיהם משתתפים היום (שני) בכנסת בכנס "החלמה כפולה", אירוע חירום נרחב אותו יזמה יו"ר השדולה לבריאות הנפש, ח"כ מיכל וולדיגר, בשיתוף "עמותת משפחות בריאות הנפש".

הכנס מתמקד באחד המשברים השקופים והכואבים ביותר בחברה הישראלית: תחלואה כפולה, מצב שבו אדם מתמודד באותה עת גם עם אתגר נפשי וגם עם התמכרות לחומרים, כאשר השניים שזורים ומשפיעים זה על זה.

מהדיונים שמתקיימים בכנסת עולה תמונה קשה של מציאות שבה המערכת הציבורית קורעת את המטופל. המענה לאתגר הנפשי והמענה להתמכרות מנוהלים כשני עולמות נפרדים לחלוטין, עם כללים, מסגרות ואנשי מקצוע משלהם. המטופלים נדרשים לנוע בין המערכות הללו בכוחות עצמם, דווקא בנקודת השפל של חייהם, ולעיתים קרובות נופלים בין הכיסאות.

בנוסף, עולה בדיון סוגיית הדרתן של המשפחות. למרות שהמשפחה היא לא פעם הגורם היציב היחיד שנשאר קבוע לאורך שנים של התמודדות, הדלתות נסגרות בפניה והיא אינה נוכחת בקבלת ההחלטות.

האירוע הנוכחי מוגדר כמקפצה לשינוי מדיניות ותקצוב, ולכן משתתפים בו בשעה זו גם שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק, חברי כנסת, והזמר עילי בוטנר שבא לתמוך במאבק.

מטרת העל שמובילה ח"כ וולדיגר בכנס היא העברת האחריות למדינה ומעבר למודל של "המשולש הטיפולי" - תפיסה המציבה את המתמודד, המשפחה ואיש המקצוע כשלושה שותפים שווים בדרך להחלמה. כמו כן, מקודמת כעת הדרישה לשיתוף פעולה בין-משרדי וליישום גישת "דיור תחילה", במטרה לספק מעטפת שיקומית הוליסטית ואחידה.

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות