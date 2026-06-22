אולגה גלוזמן ללא קרדיט

עיריית חיפה מעכבת כבר שנתיים את הקמת גלעד הזיכרון לדנה פטרנקו ז"ל, שנרצחה על ידי מחבלי חמאס בפסטיבל הנובה בשביעי לאוקטובר 2023.

אמה, אולגה גלוזמן, ביקשה להציב ספסל קטן בצורת לב מול הים בעיר שבה היא חיה כדי להנציח את בתה. פקידי העירייה ניסו תחילה להרחיק את ההנצחה לגינה צדדית, ובהמשך שיגרו דרישת תשלום חריגה על סך 60 אלף שקלים עבור הצבת הספסל בחוף.

התנהלות העירייה מעוררת תהיות קשות בקרב גורמים המעורבים בפרשה. בין היתר, עולה חשש לאפליה תרבותית כלפי משפחת העולים מברית המועצות לשעבר וכי פקידי העירייה מזהים אותם כאוכלוסייה שקל למסמס את דרישותיה. כמו כן, עולות תהיות האם הרצון לשמור על "שקט תעשייתי" קשור למרקם הפוליטי הרגיש בעיר, ולניסיון שלא להרתיע קבוצות בוחרים רחבות מהמגזר הערבי בחיפה על חשבון הזיכרון.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסרב עד כה להיפגש עם האם השכולה למרות פניותיה החוזרות ונשנות. המשפחה גייסה תמיכה ואישרה כי היא מוכנה לשלם את הסכום שנדרש ממנה, אך מאז הנושא תקוע לחלוטין ברשות המקומית. זאת בעוד שברשויות אחרות, דוגמת עיריית בת ים, הבהירו לחלוטין כי הנצחת חללים נעשית ללא כל תשלום.

אנשי תנועת "דרך ארץ" לציבור הרוסי מלווים את האם ומנהלים כעת את המאבק הציבורי מול העירייה. ראש התנועה, הרב אלכסנדר חייט, ופעיל התנועה יוסף פריסמן, מובילים את המחאה נגד מה שהם מכנים אטימות מוחלטת. "משפחה שכולה שאיבדה את היקר לה מכל בטבח הנורא צריכה להיתקל בחומה בירוקרטית מנוכרת רק בגלל מוצאה? לא נשקוט עד שהעוול הזה יתוקן", אמר הרב חייט.

בסרטון שפרסמה, פנתה אולגה גלוזמן ישירות והביעה את תסכולה מהיעדר המענה בעיר. "אני אמא שכולה, שגרה בחיפה. הבת שלי נרצחה בשביעי לאוקטובר בשנת 2023 על ידי מחבלי חמאס. ושנתיים וחצי אני מבקשת פה בחיפה להנציח את הבת שלי, ואני לא מקבלת מענה. פניתי כבר להרבה גורמי עירייה, ועדיין אין מענה. ניסיתי להיפגש עם ראש העיר יונה יהב - אין מענה. אני מבקשת רק להנציח את הבת שלי. אני לא רוצה הנחות, אני לא רוצה מתנות, אני לא רוצה יחס אישי. אני רוצה רק להנציח את הבת שלי".

תגובת העירייה: עיריית חיפה בוחנת יוזמה להנצחה קולקטיבית של כלל חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. זאת מתוך מחויבות עמוקה ורצון להעניק ביטוי עירוני מאחד, שינציח את זכרם של כלל הנופלים בני ובנות העיר, למען המשפחות, התושבים ולמען זיכרון משותף.