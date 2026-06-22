בטיסה ללא נוסעים של ארקיע שנחתה מיוון התגלו חולדות בעגלת שירות שנשאה בקבוקי מים וכוסות - כך מסרו היום (שני) גורמים בחברת התעופה, שציינו כי האירוע הוא באחריות חברת ת.מ.מ (תעשיית מזון מטוסים).

חברת ארקיע דיווחה על האירוע, וציינה כי הוא "נמצא בבדיקה ואף נוסע לא היה במגע עם החולדות או עם מוצרים פגומים".

מארקיע נמסר: "האירוע התגלה בעגלת ציוד שהגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ"מ, ולא במזון שיועד להגשה לנוסעים. מיד עם גילוי הממצא, העגלה הוצאה משימוש והנושא טופל באופן מיידי. נדגיש כי בשום שלב לא היה מגע בין הממצא לבין המזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות, והמזון שהועמס לטיסה לא נפגע ולא הושפע מהאירוע".

עוד נמסר מארקיע: "חברת תמ"מ הינה ספקית הקייטרינג האחראית על הכנת המזון, אחסונו ושינועו, ומספקת שירותי קייטרינג לכלל חברות התעופה הישראליות וכן לחברות תעופה זרות רבות הפועלות בנתב"ג. האחריות על המחסנים, הציוד, התנאים התברואתיים ובקרת האיכות במתקניה חלה עליה באופן מלא. ארקיע רואה את האירוע בחומרה רבה, דורשת מחברת תמ"מ לבצע בדיקה מקיפה ויסודית של נסיבות המקרה, ומצפה לקבל הסברים מלאים לצד צעדים מתקנים שיבטיחו כי אירוע מסוג זה לא יישנה בעתיד".