לוחמי זרוע מבצעית יס"מ יחידת "חץ יהודה" ממחוז ש"י פשטו אמש (ראשון), בהכוונה מודיעינית, על הכפר הפלסטיני סמוע.

במהלך הפעילות אותרו כלי רכב גנובים מגוש דן ומדרום הארץ, ונעצרו חשודים, בהם תושב המקום הדרוש לחקירה בגין עבירות אלימות.

הפעילות היא חלק ממבצע מחוזי המכונה "עוצרים באדום", המתקיים זה כשנתיים. המבצע מתמקד באיתור כלי רכב גנובים המועברים לשטחי יהודה ושומרון, לעיתים תוך שימוש בלוחיות רישוי מזויפות, וכן במעצר דרושי חקירה ועבריינים נמלטים.

במהלך הפעילות הגיעו הכוחות לבית בכפר שבו חנו שני כלי רכב מסוג מאזדה החשודים כגנובים. מבדיקת המשטרה עלה כי אחד מהם נגנב מאזור רמת גן והשני מאזור באר שבע, ועל שניהם הותקנו לוחיות רישוי מזויפות. תושב המקום בן 32 נעצר, וכלי הרכב הועברו למגרש האחסנה המשטרתי.

בהמשך הפעילות ניסה חשוד נוסף, הדרוש לחקירה בגין עבירות אלימות במשפחה, להימלט דרך החצר האחורית של ביתו לאחר שלפי החשד בני משפחתו התריעו בפניו על הגעת הכוחות. הלוחמים ביצעו סריקה במבנה, עזבו לכאורה את המקום תוך המשך מעקב אחר הנעשה.

כעבור כחצי שעה שבו הלוחמים אל הבית בדרך מפתיעה, לאחר שהחשוד חזר למקום, וביצעו את מעצרו. החשוד, תושב הכפר בן 36, הועבר להמשך חקירה במשטרה, לצד החשודים והרכבים שנתפסו בפעילות.