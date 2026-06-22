הגיע רגע הפרידה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע בשידור חי מחוץ למעונו הרשמי בדאונינג 10 על התפטרותו מתפקידו.

בהצהרה שנשא אמר סטרמר כי שוחח הבוקר עם המלך צ'ארלס כדי להודיע לו על החלטתו.

"השאלה שמפלגתי שואלת כעת היא האם אני האדם המתאים ביותר להוביל אותנו לבחירות הכלליות הבאות, שמעתי את תשובת הסיעה הפרלמנטרית שלי לשאלה הזאת, ואני מקבל את התשובה הזו ברוח טובה. כל החלטה שקיבלתי הייתה מתוך רצון להציב בראש סדר העדיפויות את המדינה שאני אוהב. לכן אני אתפטר מתפקיד מנהיג מפלגת הלייבור".

"היינו מיועדים להישלח אל דפי ההיסטוריה", אמר. "אמרו לנו שרוב בבחירות הכלליות, שלא לדבר על רוב מוחץ, הוא בלתי אפשרי. אבל הוכחנו שאותם אנשים טעו, משום ששינינו את המפלגה שלנו: עקרנו מתוכה את רעל האנטישמיות, השבנו את האמון בכלכלה, בביטחון ובהגנה הלאומית, והפכנו שוב למפלגה שעומדת בגאווה לצד הדגל הלאומי שלנו, ולא נגדו".

בסיום דבריו אמר בהתרגשות כי לאחר שיעזוב את "התפקיד החשוב ביותר במדינה", יקדיש יותר זמן ל"תפקיד החשוב ביותר" - להיות בעל טוב יותר לרעייתו ויק, שאותה כינה "סלע איתן", ואב טוב יותר לילדיו, "מקור הגאווה והשמחה שלי".

הוא התייחס גם למדיניות החוץ של ממשלתו, ואמר כי "המוניטין שלנו בעולם שוקם, ובריטניה שוב עומדת לצד ההגינות, הכבוד ושלטון החוק". לדבריו, בריטניה השיגה הסכמי סחר, עמדה לצד אוקראינה, הגנה על ערכיה ושיקמה את יחסיה עם בעלות בריתה באירופה.

על פי הדיווח ב"טלגרף", עזיבתו צפויה לסלול את הדרך למינויו של אנדי ברנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי לשעבר, לראש הממשלה השביעי של בריטניה בתוך עשור בלבד בהם כיהנו דיוויד קמרון, תרזה מיי, בוריס ג'ונסון, ליז טראס, רישי סונאק וסטרמר עצמו.

סטארמר העביר את סוף השבוע האחרון במעון הרשמי של ראש הממשלה בצ'קרס, שם שקל יחד עם משפחתו את המציאות הפוליטית החדשה, על רקע הלחץ הגובר מצד חברי מפלגתו לפנות את הכיסא.

ברשת החברתית שלו כתב הנשיא טראמפ "הוא נכשל קשות בשני נושאים חשובים מאוד - הגירה ואנרגיה. אני מאחל לו כל טוב!".