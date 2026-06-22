בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר למעצר בית את החוואי מהשומרון שנעצר לפני שבועיים לאחר שיצא להשיב את עדרו והותקף בידי עשרות פורעים ערבים.

המשטרה הודיעה כי תערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. את החוואי מייצגים עורכי הדין נתי רום ואסף גונן מארגון חוננו.

במהלך הדיון מתח השופט מנחם מזרחי ביקורת חריפה על המשטרה שטענה כי החוואי ירה לעבר ערבים ופצע אותם: "למדתי כי יש סרטון שמתאר את האירוע, אולם לא ניתן לראות בבירור שהחשוד מבצע את הירי, עוד למדתי מתשובות נציג המבקשת שלא נערכה בדיקת מז"פ לרכב המדובר, כלומר לא אותר קליע, לא בוצעו התאמות בנשקו של החשוד, שלא לדבר על תרמילים בזירה".

עוד הוסיף השופט מזרחי כי "נציג המבקשת הודה שאיש לא נפצע", וזאת בניגוד לטענות במהלך ימי המעצר לפיהן מהירי נפצע ערבי.

עורכי הדין בירכו על החלטת השופט ואמרו: "מדובר בהחלטה מתבקשת של בית המשפט. לא זה האיש שצריך לשבת מאחורי סורג ובריח. אנו מקווה שבפרקליטות יחשבו את צעדיהם רגע לפני שהם יוצאים לדרך עם תיק שיימרח תקופה ארוכה ויסתיים בזיכוי מהדהד".