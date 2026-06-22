המוזיקאי אהרן רזאל מארח את אריאל זילבר לסינגל חדש, המבוסס על מילותיו של הרב יצחק גינזבורג. השיר החדש, "אותיות מלמדות אמונה", הופך את אותיות לשון הקודש לצידה רוחנית לדרך עבור ילדי ישראל.

אותיות לשון הקודש מכונות בספר הזוהר "אותיות התורה". מרגע שהילד קונה לעצמו אחיזה בהן, עוד לפני שהוא יודע לקרוא מילים או פסוקים שלמים, הוא מתחיל לתפוס משהו מעומקה של התורה עצמה. האותיות הן למעשה שערי הכניסה הראשונים של הילד אל העולם היהודי.

ההשראה לשיר מגיעה מפתיחת המדרש 'אותיות דרבי עקיבא', שם מופיעה ההדרכה המוענקת לילד על ידי האות אל"ף: "אמת למד פיך". הלך מחשבה זה הוביל את הרב יצחק גינזבורג לנסח, בהסתמך על מקורות ורוח החסידות, סדרת עצות והדרכות דומות על פי שמותיהן של שאר אותיות הא-ב. כך, למשל, האות בי"ת אומרת לילד "בקש ה' תמיד", האות גימ"ל מדריכה אותו "גמול יהודי מטוב לבך", וכן הלאה.

הרעיון החינוכי והחסידי של הרב גינזבורג לא נשאר על הדף. כדי להנגיש את המסרים העמוקים הללו לדור הצעיר, הופקד הטקסט המיוחד בידיו האמונות של אהרן רזאל, שהלחין ועיבד את היצירה מתוך רצון ליצור ניגון שייקלט בקלות וייכנס ללבבות. כדי להעניק לשיר את הגוון הייחודי והמחבר שלו, צירף אליו רזאל אל עמדת המיקרופון את המוזיקאי הוותיק אריאל זילבר. הדואט המשותף של השניים הפך את רשימת העצות הרוחניות לחגיגה מוזיקלית קצבית, תמימה ומלאת שמחה.

רמזי האותיות הללו נועדו לשמש עבור הגיל הרך מעין 'ספר מוסר' חסידי ראשוני, המעניק להם צידה לדרך שתלווה אותם בהמשך חייהם. השאיפה היא כי בכל מקום ובכל מצב אליו יקלעו הילדים בעתיד, יהדהדו בראשם הוראות האותיות שהטמיעו בגיל צעיר, ויסייעו להם לבצע את הבחירות הנכונות. השיר מכוון גם להורים ומורים המבקשים להיעזר בו על מנת ללמד את ילדיהם את הוראות האותיות בכיתה או בבית.

אהרן רזאל מספר על הלחנת השיר: "כשנחשפתי למילים של הרב גינזבורג, הרגשתי מיד שיש כאן ניגון שמבקש לצאת. האותיות הן לא סתם כלי טכני לכתיבה, יש בהן קדושה עליונה וכוחות חיים של ממש. הלחן ניסה לתפוס את התמימות של הילד שמביט באל"ף-בי"ת בפעם הראשונה, ויחד עם זאת את העומק החסידי שחבוי בכל אות. כשעבדתי על הביצוע,

היה לי ברור שהקול הייחודי והחם של אריאל זילבר הוא החיבור המדויק לשיר הזה. אריאל מביא איתו פשטות ופנימיות שנוגעת ישר בלב, ואני מקווה שהניגון הזה ייכנס לבתים ולבתי הספר ויהפוך לחלק מפסקול הילדות של הילדים שלנו".