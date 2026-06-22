השר בצלאל סמוטריץ' ערוץ 7

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בראיון לערוץ 7 ללחימה בדרום לבנון, שיבח את פעילות כוחות הביטחון ותקף בחריפות את גורמי האופוזיציה.

לדבריו, לוחמי צה"ל ומפקדיו פועלים בגבורה ובנחישות ומשיגים הישגים משמעותיים, תוך ניקוי שיטתי של המרחב הסמוך לגבול.

סמוטריץ' מתח ביקורת על חברי האופוזיציה וכינה אותם, "חסרי אחריות מופקרים שמוכנים לפגוע בביטחון של מדינת ישראל", וכן טען כי הם זורעים מורך לב בקרב הלוחמים. הוא הוסיף, "לוחמי צה"ל, נלחמים בגבורה ענקית. הם מביאים הישגים ענקיים, שומרים על תושבי הצפון, שומרים על הביטחון שלהם", וציין כי לצד ההישגים ישנם גם נופלים ונפגעים, שלהם חבה המדינה חוב גדול.

סמוטריץ' דחה את הטענות שלפיהן לוחמי צה"ל נפגעים כתוצאה מלחצים מצד הממשל בארצות הברית ואמר, "אין דבר כזה. אנחנו יודעים לעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים, גם של תושבי הצפון, ולא פחות חשוב מזה של לוחמי צה"ל". עוד קרא להימנע מ"פופוליזם זול" ומניצול פוליטי של הלוחמים, וביקש, "שאף אחד לא יעשה סיבוב ציני-פוליטי על הגב של הלוחמים כדי לקושש עוד כמה לייקים ואולי להצליח בבחירות".

בהמשך הראיון הבהיר שר האוצר כי ישראל תישאר בדרום לבנון, כפי שהצהירו גם ראש הממשלה ושר הביטחון, כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו. לדבריו, "אנחנו נשאר שם כמה שנים שצריך, גם מבופור וגם מעבר לזה, כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר להתעצם ולהתחמש כפי שהיה ב-20-30 שנות קונספציה", והוסיף כי בשנתיים וחצי האחרונות השתנתה תפיסת הביטחון בכל הגזרות.

בהתייחסו לאיראן אמר סמוטריץ' כי צה"ל נמצא כיום במרחק החלטה של עשר דקות מהדרג המדיני כדי להיכנס ולפעול שם, מצב שלדבריו לא היה בעבר.

הוא הוסיף כי הממשלה מתקנת טעויות של עשרות שנים בסביבה ביטחונית מורכבת, וקרא לאופוזיציה להעניק גיבוי ותמיכה בנושאי ביטחון ולהימנע מסיבובים פוליטיים בנושא.