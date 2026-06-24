שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, מתארח באולפן ערוץ 7 ומודה שהקרבות הפוליטיים הם חלק בלתי נפרד ממנו. קרעי אינו נרתע מעימותים, לא עם ערוצי התקשורת הגדולים, לא עם מערכת הביטחון ובוודאי שלא עם הייעוץ המשפטי לממשלה.

הוא מספר על המניעים העמוקים שדחפו אותו לשירות הציבורי כילד למשפחה ברוכת ילדים בפריפריה. "אני בכור ל-17 אחים ואחיות ועוד שני ילדי אומנה שגדלו איתנו. קיבלנו המון חום והמון אהבה ואת כל מה שההורים שלנו יכלו לתת וזה הרבה".

החוויות הללו, של חיים בפריפריה ללא מותרות, הן שהובילו אותו לדבריו לפעול בזירה הכלכלית-חברתית. "התחלתי את דרכי בכנסת במאבק בבנקים, שהם עושקים את הפריפריה ואת השכבות החלשות, וכל מה שקשור למשכנתאות. אני מכיר את התחושות האלה. לא גדלנו עם כפית כסף בפה - גם לא עם כפית זהב".

כאשר נשאל מדוע בחר להשתלב דווקא בשורות מפלגת השלטון ולא במפלגה דתית או מגזרית - קרעי משיב שלדעתו "הליכוד היא עמוד השדרה של המחנה הלאומי. תמיד אמרתי שלבוא ולהיות במפלגה שדואגת למגזר מסוים, גורם לך להיתפס כאינטרסנט שדואג לציבור שלי. אני פועל לטובת הממלכה כולה".

לפני כניסתו לחיים הפוליטיים, קרעי היה רחוק מעולמות התקשורת והעסקנות הציבורית. "לא חשבתי שאפנה לפוליטיקה", הוא משחזר. "אני דוקטור להנדסת תעשייה וניהול, הייתי חבר סגל במכללה אחר כך באוניברסיטת בר אילן והייתה תקופה מסוימת, כמה שנים לפני שנבחרתי לכנסת, שמה שהטריד אותי באמת היה הנושאים החברתיים כלכליים. פחות הייתי מודע וגם זה לא היה בעוצמה כל כך חזקה כמו היום של מערכת משפט שהיא נגד העם ומנסה לשלוט באופן אנטי דמוקרטי".

המעבר למשרד התקשורת הגיע כהפתעה גם עבורו, לאחר שביקש להתמקד בתחומים כלכליים טהורים. "כשבבחירות הקודמות רציתי להיכנס באמת למקומות יותר חברתיים כלכליים, כמו משרד הכלכלה, ראש הממשלה קרא לי ואמר 'אני יודע שאתה רוצה כלכלה אבל אני צריך מישהו שאני יכול לסמוך עליו בתקשורת. יש שם המון מה לתקן'. זה בעצם מאבק משותף של מערכת התקשורת ומערכת המשפט שהן שתי מערכות ששולטות בשיח ובמדיניות באופן לא דמוקרטי וצריך להביא לתוכן את המגוון שיש לנו בציבור".

קרעי רואה ברפורמת התקשורת שהוביל הצלחה כבירה, בעיקר בשל הדרך שבה הצליח לעקוף את הייעוץ המשפטי. הוא תוקף בחריפות את מה שהוא מכנה שילוב כוחות אינטרסנטי נגד הרפורמה שלו. "רואים את שילוב הידיים בין בג"ץ, הייעוץ המשפטי לממשלה וערוצי התעמולה שלא רוצים שהשוק ייפתח לתחרות. הם מפחדים מתחרות".

נושא בוער נוסף שעומד לפתחה של הממשלה הוא חוק הגיוס. כמי ששירת בעברו בנח"ל החרדי, קרעי מציג גישה מפוכחת ומברך על הקמת חטיבת "חשמונאים" החדשה. "אני חושב שבהחלט הצבא הלך כמה צעדים קדימה לטובת שילוב של בני תורה חרדים שאין תורתם אומנותם. אני חושב שזה צעד מאוד מבורך כי בנח"ל החרדי לא באמת הייתה דרך לשמור על אורח חיים חרדי, היו הרבה תקלות. יש לנו גם חוק גיוס היסטורי שמביא בהסכמה לזה שכל אלו שאין תורתם אומנותם באלפים ורבבות יוכלו להתגייס ולשמור על אורח חייהם. לצערי כל אותם אלו שמנסים לסכל את הממשלה הזו מסכלים בדרך גם יוזמות שטובות לביטחון ישראל כמו חוק הגיוס שלנו".

השר משחזר גם את השעות המתוחות והקשות של בוקר השבעה באוקטובר בביתו שבמושב זמרת בעוטף עזה. "היינו בממ"ד. אנחנו גרים בעוטף עזה וזה היה נורא. לא הבנו מה קורה", הוא מספר בכאב. "אני חבר כיתת כוננות וביקשתי מהרבש"ץ שהגיע בשמונה בבוקר להגיד לנו שיש בלגן ושניכנס לממ"ד - שייתן לנו כלי נשק ונצא לסייע. הוא סיפר ששנה לפני לקחו את כלי הנשק של כיתת הכוננות מהמושב. זה התרחש בזמן ממשלת בנט וגנץ".

כשנשאל על האחריות למחדל, קרעי מטיל אותה באופן חד-משמעי על הדרג המודיעיני ומגן על ראש הממשלה בנימין נתניהו. "ברור לנו היום שהייתה טעות בשיטה אבל גם אז פעלו בהתאם להמלצות של גורמי המודיעין והמקצוע. ראש הממשלה השיב מיד מלחמה, החזיר את כל החטופים והשמיד רבים מאויבנו בכל החזיתות".

לקראת מערכת הבחירות הבאה, מסמן קרעי את המטרה הגדולה ביותר של המחנה הלאומי - החלפת בעלי התפקידים במערכת המשפט ושינוי מאזן הכוחות מול בג"ץ. "אני תמיד אופטימי", הוא מסכם.