מקהלה סלווין פרנקלין

מקהלת החזנים הירושלמית, בניצוחו של דוד ישראלי ובניהולו של יאיר פלסר, יצאה למסע בן שבוע באזרביז'אן. במסגרת המסע הופיעה המקהלה בקונצרט חגיגי בחצר מוזיאון "יהודי ההרים" בכפר היהודי גובה שבצפון המדינה, בו חיה קהילה יהודית עתיקה מאז גלות בבל.

לקונצרט הוזמנו שגרירים ודיפלומטים, בהם שגריר ישראל רונן קראוס, לצד נכבדי הקהילה וקהילת באקו. המקהלה ביצעה יצירות חזנות ותפילה, שירים ישראליים ושירים מזרחיים בליווי פסנתרנית המקהלה, וזכתה לתגובות נלהבות מהקהל.

בהמשך המסע הוזמנה המקהלה על ידי הרב שניאור סגל, שליח חב"ד בבאקו, להופיע בטקס לנערים ונערות בני מצווה בבית הכנסת האשכנזי. ההופעה נערכה גם לרגל ג' בתמוז, יום פטירת האדמו"ר מלובביץ, וכללה שירי ירושלים ושירי חב"ד שריגשו את המשתתפים.

למחרת ביקרו חברי המקהלה בבית הספר היהודי "אור אבנר" ושמעו מהרב סגל על הפעילות היהודית בעיר באקו. במהלך הביקור פגשו את בני הקהילה המקומית, אשר הביעו שמחה על הגעתה של מקהלת חזנים מירושלים.