כ-15 תצפיתניות בקורס מפקדות חמ"לי תצפית במחנה סיירים שבנגב לקו, לפי הדיווח, במכת חום וסובלות מתסמיני התייבשות לאחר פעילות שטח שנערכה בעומס חום כבד.

על פי העדויות, החיילות נדרשו להמשיך בפעילות למרות תנאי החום הקשים.

הורי החיילות סיפרו לגלי צה"ל כי מדובר באירוע נוסף לאחר שלטענתם התרחש מקרה דומה באותו בסיס לפני כחצי שנה, בתקופת הטירונות. לדבריהם, מספר החיילות שסובלות מתסמיני התייבשות הלך ועלה, חלקן רוכזו בחדר חולות, ויש חיילות שהתעלפו ואחרות הקיאו לאחר שלטענתם נדרשו לבצע מטווח בטמפרטורה של יותר מ-40 מעלות.

עוד נטען כי רבות מהחיילות סובלות מתסמינים של התייבשות קשה בעקבות הפעילות. לפי הדיווח, האירוע התרחש לאחר שהחיילות השתתפו בפעילות שטח בעומס חום כבד.

מדובר צה"ל נמסר כי במהלך סוף השבוע פנו מספר חיילות לקבלת טיפול רפואי לאחר שחשו ברע ודיווחו על תסמיני התייבשות. עוד נמסר כי כלל החיילות קיבלו טיפול רפואי ראשוני בבסיס, נשלחו למנוחה ביחידה, נמצאות במעקב של רופא היחידה וממשיכות לקבל טיפול רפואי על פי הצורך.