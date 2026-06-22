השחקן והמגיש גיא זוארץ מעדכן היום (שני) את מאות אלפי עוקביו על מצבו הרפואי ומגלה כי נאלץ לעבור ניתוח כירורגי בגבו.

בחשבון האינסטגרם שלו שיתף זוארץ בתהליך הטיפול המורכב וברגעי החרדה שליוו אותו רגע לפני שנכנס אל חדר הניתוח.

"האמת היא שלא הייתי כמה ימים טובים באינסטגרם, אבל כן נכנסתי לראות וראיתי את כל ההודעות שלכם, והדאגות וההצעות - אז תודה רבה לכולם", אמר לעוקביו, "ממש ריגשתם אותי באכפתיות שלכם. אני בסדר, מתאושש, נח. עובד על עצמי בלנוח. זו העבודה הכי קשה שהייתה לי בחיים, לנוח, והנה אני עושה את זה".

בהמשך סיפר על מורכבות הניתוח, "זו פעם ראשונה שעברתי ניתוח, זה היה מאוד מלחיץ, בכל זאת ניתוח בגב, לא דבר שקורה כל יום. תמיד יש הרבה חשש כשמדובר בגב, מן הסתם.

אני זוכר את הרגעים האחרונים לפני שאני נרדם, אני זוכר שהייתי שם בתפילה אדירה, הודיתי לאלוקים, הודיתי על המשפחה שלי, על יעלי, על הילדים. ברגעים האלה צריך לוותר, צריך לשחרר, למסור את הדבר הזה ליקום, לאלוקים, להגיד 'יהיה בסדר, אני מאמין שהכל יהיה לטובה'. יש את המשפט הזה הנורא יפה 'שויתי ה' לנגדי תמיד'. הצלחתי להיות שם ברגע הזה, בחיבור הזה של ההאמונה, וזה בהחלט עזר לי".