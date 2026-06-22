מזל טוב, התחלתם קשר. יש חיבור טוב, יש גם התלהבות, ואולי אפילו תחושה של התחלה אחרת מהפעמים הקודמות. הכול מתקדם טוב, אבל בפנים משהו עדיין לא לגמרי רגוע. כאילו ברקע מתנגנת מחשבה מוכרת מהעבר.

ואז, דווקא שם, בלי התראה מוקדמת, עולה דילמה שחוזרת כמעט בכל קשר חדש:

"בקשר הקודם סיפרתי יותר מדי מוקדם, הפעם אחכה."

"בקשר הקודם הכנסתי אותו מהר לעולם שלי, הפעם אשמור מרחק."

"בקשר הקודם יצאנו מהר מדי לטיולים, לשיתוף ולקרבה, הפעם זה לא יקרה."

ואז מתעוררת מחשבה נוספת, כמעט אוטומטית: "הפעם לא אעשה את אותה טעות."

זה נשמע כמו למידה. כמו חוכמה שנולדה מניסיון. אבל לפעמים, מתחת לזה, קורה משהו אחר לגמרי. לא באמת לומדים את הקשר החדש, אלא מנסים לא לחזור על הקודם.

וכאן נוצרת תופעה שקטה, כמעט לא מורגשת אבל מאוד עמוקה: לבנות קשר בצל הקשר הקודם.

נכנסים לקשר חדש אבל חלק מהחוויה עדיין נשאר בקודם. במקום נוכחות מלאה בהווה, נוצרת מערכת פנימית של חוקים: איך לא להיפגע שוב, איך לא להיפתח מהר מדי, איך לא לטעות שוב. כל צעד בקשר עובר דרך השאלה: "מה קרה אז ואיך אני עושה אחרת עכשיו?"

אבל מתחת לכל זה, משהו עדין נפגע - היכולת להיות בתוך מה שקורה עכשיו, בלי תיווך של מה שהיה פעם. כך נוצר מצב שבו קשר יכול להתקדם כלפי חוץ, אבל בפנים יש התמסרות חלקית בלבד. האדם נמצא בקשר אבל לא תמיד בתוכו.

בפרק ב' מתווסף רובד נוסף. לא רק זהירות מהעבר, אלא גם תנאים פנימיים להתמסרות: "רק אם הילדים יאשרו שהוא טוב אוכל להיפתח", או "רק כשאהיה בטוחה לגמרי אתמסר".

אבל זוגיות לא מתקיימת רק בתוך ודאות מוחלטת, אלא בתוך תהליך חי, שבו לומדים לפגוש אדם בזמן אמת, לא דרך מסננים של העבר.

חוק ההפרדה

כאן נכנס עיקרון פשוט אך עמוק: חוק ההפרדה. זהו רגע פנימי שבו אדם לומד להפריד בין מה שהיה לבין מה שיש עכשיו.

לפעמים זו אפילו תנועה קטנה של מודעות, נשימה, מחווה פנימית או סימון עדין בגוף שאומרת: יש קשר קודם, ועכשיו מתחיל משהו חדש ואחר.

יש סיפור שהיה, ויש סיפור שנבנה עכשיו. לא כדי למחוק את העבר, אלא כדי להפסיק לתת לו לנהל את ההווה. כי כל עוד הכול מתערבב יחד בראש ובלב, אנחנו לא באמת פוגשים את האדם שמולנו אלא את ההד של מי שהיה קודם.

חשוב להבין: העבר לא אמור להימחק. הוא יכול ללמד אותנו. אבל כשהוא מתחיל לנהל את ההווה, הוא יוצר זהירות שמרחיקה נוכחות.

קשר חדש לא מבקש מאיתנו להיות חסרי פחד. הוא מבקש מאיתנו להיות נוכחים, להרגיש, לבדוק, לנוע - אבל מתוך מפגש חי, לא מתוך תיקון מתמשך של סיפור קודם.

אולי האתגר האמיתי אינו "לא לחזור על טעויות העבר", אלא לא לתת לעבר לכתוב את הקשר החדש. כי כשאנחנו באמת כאן בלי השוואות, ומתוך למידה אמיתית, יש סיכוי שמשהו חדש באמת יכול להיוולד. ואז גם קל יותר להבחין אם יש נקודות אדומות בקשר שמצריכות בדיקה אמיתית.

שנמשיך ליצור זוגיות טובה. שירלי והל היא מומחית ליצירה ובניית זוגיות, מאמנת גוף ונפש.

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