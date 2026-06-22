פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד תושב לוד בשנות ה־50 לחייו, בגין מעורבותו בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה בסוף חודש מאי בכביש 44.

בתאונה נהרג תושב חולון בשנות ה־60 לחייו, שרכב על קורקינט חשמלי, ובמקביל לכתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים.

על פי כתב האישום, התאונה אירעה ב־30 במאי בקטע הדרך שבין צומת כפר חב"ד לצומת בית דגן. לפי הנטען, אחד הנוסעים ברכב הבחין ברוכב הקורקינט בשול הדרך והזהיר את הנהג שלא יפגע בו, אולם הנהג השיב כי מדובר ב"עמוד" בלבד, ובהמשך סטה בחדות לשול הימני מבלי להאט ופגע ברוכב באמצעות חלקו הקדמי־ימני של הרכב.

עוד נטען כי לאחר ההתנגשות עצר הנהג את רכבו בסמוך לזירה, אך כאשר שני קטינים שנסעו עמו אמרו לו שפגע באדם, הורה להם לשוב לרכב ולעזוב את המקום לפני הגעת המשטרה. כאשר הקטינים סירבו והחלו להתרחק רגלית, החל הנהג, על פי הנטען, לרדוף אחריהם ברכבו, עד שנאלצו לקפוץ מעבר למעקה הבטיחות כדי להימנע מפגיעה.

לפי כתב האישום, אחת הקטינות אמרה לנהג, "אם אתה לא בא ולוקח את הבן אדם לאסף הרופא, אני מתקשרת למשטרה". בתגובה, כך נטען, איים עליהם הנהג ואמר, "אני אעשה לכם בלגאן". בהמשך חזר לזירת התאונה, הביט במנוח, ולאחר מכן נמלט לביתו בלוד מבלי להזעיק כוחות הצלה.

עם קבלת הדיווח על התאונה פתחו בוחני התנועה של מרחב שפלה בחקירה, שכללה איסוף ממצאים פורנזיים, טכנולוגיים ותיעודיים מהזירה. שוטרי תחנת ראשון לציון, בשיתוף שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב, איתרו את החשוד בתוך שעות ספורות, וברשותו נמצא הרכב שעל פי הנטען היה מעורב בתאונה ועליו סימני נזק וממצאים שקשרו אותו לזירה.

לאחר השלמת החקירה והארכות המעצר, הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום המייחס לנאשם עבירות של המתה בקלות דעת, הפקרה לאחר פגיעה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות.