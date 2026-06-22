הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את נתוני סקר כוח האדם המורחב לחודש מאי 2026, המצביעים על שינוי מגמה בשוק העבודה הישראלי.

לפי הנתונים מנוכי העונתיות, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד על 2.8%, לעומת 3.0% בחודש אפריל.

הנתונים מצביעים על ירידה של 60.6% במספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במשך כל השבוע, מכ-503 אלף עובדים באפריל לכ-198 אלף בלבד במאי. במקביל נרשמה ירידה של 85.7% במספר ההיעדרויות שהוגדרו מסיבות כלכליות, לצד עלייה של 33.6% במספר העובדים שעבדו בפועל בהיקף מלא בשבוע הקובע, תוספת של כ-769 אלף עובדים.

בחינת סיבות ההיעדרות מהעבודה בנתונים המקוריים משקפת את השפעת המצב הביטחוני, בעיקר בקרב גברים. שיעור הגברים שנעדרו בשל שירות מילואים עלה מ-20.7% באפריל ל-26.1% במאי, בעוד שיעור ההיעדרויות מסיבות כלכליות ירד מ-25.3% ל-12.3%, ובקרב נשים ירד מ-27.6% ל-7.9%.

הנתונים המחוזיים מלמדים על פערים בין האזורים השונים בארץ. מחוז תל אביב הוביל בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ובשיעור התעסוקה, וביחד עם מחוז המרכז הציג את שיעור האבטלה הנמוך ביותר - 2.4%, בעוד מחוז ירושלים רשם את שיעור ההשתתפות והתעסוקה הנמוכים ביותר ואת שיעור האבטלה הגבוה ביותר - 4.1%.

לצד השיפור בשוק העבודה, נתוני הלמ"ס מצביעים על המשך מגמת ההצטמצמות בענף ההייטק. מספר השכירים בתחום ירד בחודש מאי לכ-430 אלף עובדים בנתונים המקוריים ולכ-420 אלף בנתונים מנוכי העונתיות, וחלקם מכלל השכירים עמד על 11.4%. עוד עולה כי כ-12 אלף מהבלתי מועסקים שהפסיקו את עבודתם בשנתיים האחרונות הגיעו מענף המידע והתקשורת. בלמ"ס ציינו כי החל מינואר 2026 הנתונים מבוססים על אומדני מפקד האוכלוסין 2022 ומתייחסים לישראלים בלבד.