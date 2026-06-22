השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איתמר בן גביר, מצהיר כי בלבנון אין הפסקת אש ואת המצב הזה צריך להבהיר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"יש סיבה לדאגה. יש לי בן בלבנון, ואנחנו מחויבים אליו ואל כל חיילי צה"ל. אני אומר לראש הממשלה נתניהו - עשית דברים נפלאים, יש לך קשרי ידידות עם דונלד טראמפ, צריך ללכת אליו ולומר לו את האמת. אנחנו לא יכולים להפסיק את האש, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו. לבנון כולה צריכה להיות 'מגרש המשחקים' שלנו. לא יכול להיות שמפקדי צה"ל יעשו חשבון - באזור אחד תוקפים ובשני לא", הוא אומר.

כאשר הוא נשאל על הצהרותיו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, לפיהן אין כל הגבלה על פעילות הכוחות בשטח, בן גביר אינו מהסס להציג מציאות הפוכה לחלוטין. "חיילים יכולים להגיב כשיורים עליהם - אבל זה לא מספיק. זה לא נכון לומר שאין מגבלות. צה"ל לא יכול לעבוד בכל השטח - וזו מגבלה.

אני חייב לומר על השר כ"ץ הוא נאבק כדי שיגיבו ויתקפו. זו לא הבעיה שלו. האצבע צריכה להיות מופנית כלפי ראש הממשלה", הוא מוסיף.

החשש הגדול בימין הוא שהממשל האמריקאי יוביל למהלכים שימסמסו את ההישגים הצבאיים, דבר שעלול להשפיע גם על הזירה הפוליטית בישראל. בן גביר מתייחס לאפשרות של נסיגה ישראלית ומצהיר: "אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני עושה הכל כדי לשכנע בנימין נתניהו שזו תהיה טעות. אנחנו צריכים חופש פעולה בכל מקום, בדאחייה, בביירות. אני אומר לראש הממשלה - בוא לא נחזור לאחור".

לדבריו, המפתח לניצחון נמצא אך ורק בידיו של ראש ממשלת ישראל, ללא קשר לזהות מי שיושב בבית הלבן. "עם כל הכבוד לטראמפ - הוא לא הסיפור. הסיפור כאן זה בנימין נתניהו. ישראל היא לא עוד כוכב בדגל האמריקני. ראש הממשלה שלנו צריך לקבל החלטות וזה תלוי בו. אין מצב שאנחנו נתחיל לפעול לפי תכתיבים של ידיד - גם אם הוא ידיד גדול".

השר מסרב לייחס לנשיא האמריקאי כוונות עוינות, אך מדגיש את האינטרסים הזרים המשפיעים על החלטותיו. "טראמפ אוהב ישראל וידיד גדול שלה - אבל יש לו עוד שיקולים. אני לא רוצה להיות כפוי טובה כי טראמפ עשה דברים גדולים וצריך להודות לו על כך. אבל אין מציאות שאנחנו ניישם בלבנון תפיסות של פני השבעה באוקטובר. כל לבנון צריכה להיות על הכוונת. לא יכול להיות אפילו מקום אחד שבו תהיה חסינות למחבלי החיזבאללה. אני לא סומך על הלבנונים, וגם הם צריכים לספוג את המחיר".

בן גביר מגיב לדברי סגן הנשיא האמריקאי ג'יי.די. ואנס שרמז בשוויץ כי שרים מסוימים בקבינט הישראלי 'מלהיטים את הרוחות'. "הוא הרי לא היה מאפשר לארגון כמו חיזבאללה להיות בגבול. הם לא היו מאפשרים שיגבילו את חופש הפעולה שלהם. זה בדיוק מה שאני רוצה מסגן הנשיא. מבחינתי, עם כל הכבוד לואנס, חיילי צה"ל קודמים.

בנוגע לאיום האיראני, בן גביר סקפטי לגבי היכולת להגיע לפתרון דיפלומטי ומבהיר כי ישראל תצטרך לפעול לבדה. "האמריקנים מאוד תמימים אם הם חושבים שהאיראנים יחדלו מתוכניות הגרעין שלהם ויבטלו ויפסיקו את כל החלומות שלהם על השמדת ישראל. אני חושב שקרוב הרגע שבו מדינת ישראל תבין שזו האחריות שלנו לטפל באיום ולפעול נגדו לבד".

לסיום, מתייחס השר למפת הרשימות בימין לקראת הבחירות ולשמועות על ריצה עצמאית של תא"ל במיל' עופר וינטר. בן גביר קורא לו לגלות אחריות וממליץ לו לחבור ליו"ר הציונות הדתית. "אני חושב שבצלאל סמוטריץ' צריך לרוץ ברשימה יחד עם עופר וינטר שתפנה לחלק בציבור הדתי-לאומי שלא מצביע לי.

וינטר לא עובר את אחוז החסימה ויודע שכל קול שילך אליו אם יפעל עצמאית - יגיע לבנט או לאיזנקוט. אני מאוד מקווה שוינטר יפנים שהוא לא יכול לרוץ אם לא יעבור את אחוז החסימה. שינסה לחבור למפלגה אחרת. גם אני עמדתי בפני המצב הזה וחברתי לבצלאל בעבר ואין שום סיבה שוינטר לא ילמד מהניסיון הזה", הוא מסכם.