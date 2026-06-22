ספרו החדש של הרב דן האוזר, "על קצה בהונות ההוויה", מבקש להנגיש את תורתו של ר' נחמן מברסלב לקורא המודרני, מחפש הדרך ומבקש ה'.

הספר עוסק בשאלות של אמונה, ביטחון וחיפוש רוחני, כפי שהן עולות מתוך תורתו של ר' נחמן. בהקדמת הספר מוסבר כי שמו נבחר כביטוי מטאפורי למצבו של האדם המאמין, הנדרש כביכול לעמוד על קצות בהונותיו ולהתרומם כלפי מעלה. לצד הקושי לשמור על שיווי משקל בעזיבת הביטחונות של העולם הזה, מבטא הביטוי גם את האחיזה בביטחון האחרון שנותר - הביטחון בה'.

הרב האוזר, פסיכותרפיסט ויועץ חינוכי וזוגי, המלמד במשך שנים רבות את תורותיו של ר' נחמן מברסלב במדרשות מגדל עוז ולינדנבאום, מתאר את הספר כעיסוק בצדו האחר של הביטוי "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים". במקום לבחון את הדברים מנקודת המבט השמימית, הוא מבקש לעסוק בשאלה היכן מוצא המאמין את הקרקע היציבה שממנה יוכל להתרומם כלפי מעלה.

כל אחד ממאמרי הספר מתמקד בחלק מתוך "ליקוטי מוהר"ן", מנתח אותו לעומקו ומציע בסיומו תרגיל מעשי ליישום. בסוף הכרך השני מובאים גם ביאורים למספר מעשיות של ר' נחמן מברסלב.