השר בן גביר ערוץ 7

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נשא דברים היום (שני) בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית והתייחס למלחמה בלבנון ולמשא ומתן המדיני.

בן גביר הצהיר כי המדינה נמצאת בנקודה הקרובה ביותר להכרעה, וכי זוהי הזדמנות היסטורית לייצר ביטחון לדורות הבאים: "שילמנו במלחמה הזו מחירים קשים מאוד בחיי חיילנו ואזרחנו", אמר השר: "ולא עוד הפסקת אש דרדלה".

השר מתח ביקורת חריפה על המדיניות הביטחונית לאורך השנים וקבע כי מדיניות ההכלה נכשלה. לדבריו, שנים של תגובות מדודות וניסיונות לקנות שקט זמני פורשו על ידי האויב כחולשה והובילו להתעצמותו. הוא הוסיף כי המשוואה חייבת להיות פשוטה, ואם מדינת ישראל לא תהיה בטוחה, ביירות תיראה כמו בית חאנון.

בדבריו התייחס בן גביר גם למערכת היחסים עם ארצות הברית והדגיש כי האחריות לביטחון מוטלת על ממשלת ישראל בלבד: "אנחנו מעריכים כל ידידות וכל שיתוף פעולה עם ידידתינו ארה"ב", ציין השר, "אבל קודם כל - חיילי ישראל, הלוחמים שלנו, התושבים שלנו ביטחון אזרחי ישראל קודם לכל". הוא הוסיף כי אם לבנון מאפשרת להפוך את שטחה לבסיס טרור, ביירות לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל.

השר ציין כי כיום היישובים מוכנים יותר מבעבר הודות לחיזוק כיתות הכוננות, הקמת המשמר הלאומי והרחבת מתן רישיונות הנשק לאזרחים. לדבריו, צעדים אלו יצרו מציאות חדשה שבה האויב מבין שמולו עומדת אוכלוסייה חזקה ומוכנה. הוא הדגיש כי ברגעים אלו נבחנת מנהיגות באומץ לעשות את מה שצריך כדי שאזרחי ישראל יחיו בביטחון.

בסיום דבריו הגיב בן גביר לביקורת שהוטחה בו בימים האחרונים מצד המערכת הפוליטית: "ראיתי שנפתלי בנט הטיח בי יחד עם עוד כמה אנשי שמאל ביקורת", אמר השר והוסיף: "העמדה שלי שאומרת שחיי אזרחי ישראל קודמים לכל, ושאסור שאימהות ישראליות ימשיכו לשלם את המחיר של כניעה ללחץ בינלאומי, מייצגת ציבור עצום בישראל, פי אלף מהעמדה של הנוכל בנט".