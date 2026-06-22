בבית הכנסת המרכזי בקיבוץ עין הנצי"ב נערך אירוע השקת ספרו החדש של הרב צוריאל חלמיש, חוקר במכון הר ברכה, "חרבות לגוף האומה - הנצי"ב מוולוז'ין ואחדות ישראל".

את הערב הנחה הרב עקיבא צוקרמן, רב קיבוץ עין הנציב, והשתתפו בו בנות מדרשת עין הנציב, תלמידים ואברכים מישיבת הר ברכה, תושבי הקיבוץ ואורחים נוספים.

במרכז הערב נשאו דברים הרב אליעזר מלמד, רב היישוב הר ברכה וראש הישיבה, הרב בני הולצמן, רב היישוב מעלה גלבוע, הרב ד"ר בועז הוטרר מישיבת הר ברכה והרב מאור קיים, ראש מכון הר ברכה. הדוברים עסקו במשנתו של הנצי"ב מוולוז'ין ובמשמעותה לסוגיות ציבוריות וחברתיות המעסיקות את העולם היהודי גם כיום.

במוקד הדיון עמדה שאלת היחס הראוי לחברי התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית, לצד בחינת מגמות פיצול הקהילות והבדלנות היהודית בעת החדשה. המשתתפים דנו ברקע ההיסטורי של מחלוקות אלה ובדרכים השונות שבהן התמודדו עמן מנהיגים ורבנים לאורך הדורות.

הרב בני הולצמן התייחס בדבריו למציאות העכשווית והדגיש כי עיקר הפרדת הקהילות בעת הזו היא בעיקר בין הציבור הדתי והחרדי לבין הציבור החילוני. לדבריו, זהו האתגר המרכזי שאמור להדאיג את החברה הישראלית בימים אלו.

על פי הכתוב בכריכה האחורית של הספר, הפולמוס סביב היחס לחברי התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית מלווה את החברה היהודית זה למעלה ממאה וחמישים שנה. שורשיו נעוצים באירועים, מאבקים וקרעים שהתחוללו במרכז אירופה במאה ה־19, במסגרת פרשת "הפרדת הקהילות" המפורסמת.

הספר בוחן את משנתו של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולוז'ין, אל מול תנועת ההפרדה. במרכזו עומד מאמרו "על ימין ושמאל", שנכתב בחורף תרמ"ד, ובו שלל הנצי"ב את פיצול הקהילות ואת מגמת הבדלנות.

עוד נכתב כי מתוך עיון במקורות התורה וחז"ל, לצד התבוננות היסטורית רחבה והיכרות עם חיי הקהילה היהודית, הציג הנצי"ב שורה של נימוקים נגד הפרדת הקהילות והציע חלופה המבוססת על אחדות ושותפות. דבריו נכתבו על רקע הניסיונות להפריד את הקהילות בגליציה, והספר מציג את הרלוונטיות שלהם גם לימינו.

כמבוא למשנת הנצי"ב כולל הספר סקירה היסטורית של פרשת הפרדת הקהילות בהונגריה, גרמניה, אוסטריה וגליציה. הסקירה מציגה את הסוגיה מנקודת מבט חברתית, משפטית ומעשית, ומבקשת להעניק לקורא תמונה מחקרית רחבה ובהירה של אחד הוויכוחים המשמעותיים בתולדות החברה היהודית המודרנית.