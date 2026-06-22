ראש מערך ההסברה הלאומי, ציפי חוטובלי, השתתפה הבוקר (שני) בוועידת המדיניות הבינלאומית של JNS והתייחסה לאתגרים הביטחוניים והאסטרטגיים הניצבים בפני מדינת ישראל.

בדבריה הדגישה חוטובלי את המשמעות הגלובלית של המערכה הנוכחית ואת השלכותיה על המערב.

"המלחמה של ישראל בחיזבאללה אינה מתנהלת רק למען אזרחי ישראל, אלא למען העולם כולו", אמרה חוטובלי בוועידה. היא הוסיפה כי "כאשר ישראל נלחמת בארגון הטרור חיזבאללה - היא נלחמת באויביה של ארה"ב. כאשר ישראל נלחמת באיראן - היא נלחמת עבור העולם המערבי כולו".

בנוגע למצב המבצעי בגבול הצפון הבהירה ראש מערך ההסברה הלאומי כי המדינה נדרשת לשמור על נוכחות צבאית מעבר לגבול. "ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, משום שזו הדרך היחידה להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון ולמנוע תרחיש של שבעה באוקטובר בגבול הצפון", דברי חוטובלי.

בהמשך נאומה התייחסה חוטובלי לפעילות ההסברה הבינלאומית של ישראל ולתפיסה שצריכה להוביל אותה בעת הנוכחית. לדבריה, "אנחנו צריכים להחליף את תודעת הקורבן ולהביא לחזית הבמה את טיעוני המוסר והצדק במלחמה ברשע העולמי". היא סיכמה כי הסיפור של העם היהודי הוא מופלא, וכי חשוב לדבר בשם הצדק ההיסטורי של עם ישראל שמחובר במשך אלפי שנים לארץ הזאת.