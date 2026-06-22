הסתדרות העובדים ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום (ב') על הסכם לעדכון תעריף דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי. במסגרת ההסכם יעלה שווי יום הבראה מ-418 שקל ל-451.5 שקל, בכפוף לחתימת צו הרחבה בידי משרד העבודה שיחיל את ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

לפי ההסכם, המשמעות עבור העובדים במגזר הפרטי היא תוספת של בין 168 ל-335 שקל בשנה, בהתאם למספר ימי ההבראה שלהם. במגזר הציבורי עודכנו דמי ההבראה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ויעמדו על 511.6 שקל ליום במקום 471 שקל, כך שהתוספת השנתית לעובדים תנוע בין 203 ל-406 שקל.

דמי ההבראה, שנועדו במקור למימון ימי מנוחה ורענון, משולמים כיום ברוב מקומות העבודה כמענק כספי שנתי, בדרך כלל בחודשי הקיץ. מספר ימי ההבראה נקבע לפי הוותק של העובד, החל מחמישה ימים בשנה הראשונה ועד עשרה ימים לעובדים בעלי ותק של 20 שנה.

שווי דמי ההבראה במגזר הפרטי צמוד למדד המחירים לצרכן, אך עדכונו מחייב חתימה על הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לנציגי המעסיקים ולאחר מכן חתימת שר העבודה על צו הרחבה. במגזר הציבורי מתבצע העדכון בהתאם למנגנון ההצמדה, ללא צורך בצו הרחבה.

בשנים האחרונות הוקפא עדכון דמי ההבראה מספר פעמים, ובשנים 2024-2025 הוקפאו התעריפים במסגרת צעדי הקיצוץ התקציביים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, במסגרת הסכם בין ההסתדרות למשרד האוצר קוזז יום הבראה אחד לכל עובד בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025, כך שלפי הנתונים שהובאו, הפגיעה המצטברת בעובדים בשנתיים האחרונות הסתכמה בלמעלה מ-1,000 שקל.