עימות בוועדת החינוך ערוץ כנסת

עימות חריף נרשם היום (שני) בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות הוציא את ח"כ סמיר בן סעיד מהדיון לאחר שזה סירב לגנות את טבח 7 באוקטובר ופיגועי טרור.

הדיון עסק בתכני הלימוד במערכת החינוך הערבית ובטענות להסתה לאלימות ולטרור. במהלכו נשמעה עדותו של בכיר חמאס לשעבר, שעזב את הארגון ודיבר כשפניו מכוסות בשל חשש לחייו.

העד סיפר כי נחשף בילדותו לתכנים שהציגו ג'יהאד, קרבות ומאבקים דתיים כמעשי גבורה, לצד הצגת היהודים והמדינה היהודית בהקשרים שליליים.

לדבריו, ילדים אינם נולדים עם שנאה אלא לומדים אותה דרך המערכות המחנכות אותם, ולכן יש לבחון את חומרי הלימוד ואת המסרים המועברים בהם.

במהלך הדיון פנה סוכות לח"כ בן סעיד ודרש ממנו לגנות את רצח התצפיתניות בידי מחבלי חמאס וכן פיגועי טרור בכלל. לאחר שבן סעיד סירב לעשות זאת וניסה להפנות את הדיון לביקורת על הממשלה, הודיע סוכות כי לא תינתן לו זכות דיבור והורה להוציאו מהאולם.

לורד עטייה, פעילה חברתית מוסלמית, קראה למנהיגי הציבור הערבי לגלות אחריות ציבורית. "איפה חברי הכנסת הערבים? למה הם לא מטפלים במצב של החינוך בחברה? יש עסקים שנשרפים, יש פרוטקשן, ולא שומעים אותם", אמרה.

ח"כ מאיר כהן מיש עתיד טען כי נדרש שינוי יסודי בפיקוח על מערכת החינוך. "משרד החינוך צריך לשנות לגמרי את מערך היחסים שלו עם מערכת החינוך גם בפזורה וגם ביישובים הערביים. צריכה להיות יד הרבה יותר נוקשה בפיקוח", אמר.

גם דבורה גונן, אמו של דני גונן הי"ד שנרצח בפיגוע שביצע מחבל ששוחרר בעסקת שליט, השתתפה בדיון. "החינוך מתחיל מגיל אפס בבית ובבית הספר. אם אין רצון אמיתי לעקור את הבעיה מהשורש, אין מה לנסות לטפל בבעיה. חברי הכנסת הערבים צריכים להיכנס לתמונה ולטפל באירוע תוך שיתוף פעולה", אמרה.

בסיכום הדיון אמר סוכות כי "העדות ששמענו היום צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח בישראל. כשילדים גדלים על תכנים שמטפחים איבה, שוללים את קיומו של האחר ומציגים את הסכסוך כמלחמה נצחית, התוצאה עלולה להיות דור נוסף שנשאב למעגל האלימות".

לדבריו, "מדובר לא רק בכשל חינוכי אלא באיום אסטרטגי על ביטחון המדינה. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם מצב שבו במערכות חינוך הפועלות תחת אחריותה מועברים מסרים המעודדים תפיסות קיצוניות. לא תהיה אקס-טריטוריה במדינת ישראל".