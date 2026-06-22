נתניהו: אין מגבלות על צה"ל בלבנון איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אחר הצהריים (שני) לסערה סביב מדיניות האש בלבנון והבהיר כי צה"ל רשאי לפעול לסיכול איומים ישירים או מתהווים על הכוחות ועל יישובי הצפון.

בהודעה שפרסם אמר נתניהו כי "ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון".

לדבריו, "אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה". נתניהו הוסיף כי הוא מעניק גיבוי מלא ללוחמים הפועלים בגזרה ואמר: "אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם".

גורמים צבאיים טוענים כי בפועל ישראל מוגבלת בצעדיה בכל השטח שמעבר לקו הצהוב בלבנון, וכי תקיפות רבות שבעבר אושרו בדרגי השטח מחייבות כיום אישורים בדרגים הגבוהים ביותר.

לדבריהם, ישראל מוגבלת כיום בצעדיה בכל השטח שמעבר לקו הצהוב, ותקיפות רבות שבעבר אושרו בדרגי השטח מחייבות כעת אישורים בדרגים הגבוהים ביותר.

לפי הדיווחים, המגבלות נוגעות בעיקר לפעילות יזומה נגד מטרות חיזבאללה בעומק לבנון, ובהן מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור ותשתיות טרור שאינן מוגדרות כאיום מיידי.

יו"ר 'ישראל ביתנו' חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיב: "אם לצה"ל יש 'חופש פעולה מלא', למה לא תוקפים את מרכזי הפיקוד והשליטה של חיזבאללה בדאחייה ובבעלבכ? למה לא מחסלים את עשרות המחבלים הנצורים במנהרות באזור הכפר תיבנית?"

הכתב הצבאי דורון קדוש טען כי ההגדרה "איום מתהווה" אמורה לכלול גם אתרי אמל"ח ומתקני טרור בעומק לבנון ובביירות, אך בפועל צה"ל אינו תוקף בתקופה האחרונה מטרות מסוג זה.

לדבריו, ב-48 השעות האחרונות "לא הוטלה פצצה אחת ממטוס קרב או מכטב"ם בשטח לבנון".