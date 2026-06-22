תיעוד ממצלמות הקסדה דוברות המשטרה

אופנועני החטיבה הטקטית של מג"ב עצרו אתמול (ראשון) רוכב טרקטורון בן 20 מערערה, לאחר שעל פי החשד נהג בפראות, נמלט מבדיקת שוטרים וסיכן משתמשי דרך בכביש 65.

במשטרה מסרו כי במהלך פעילות אכיפה מבצעית סמוך לצומת ערה זיהו הלוחמים שני טרקטורונים שנעו ללא לוחיות זיהוי. לפי החשד, שני הרוכבים ביצעו עבירות תנועה מסכנות חיים, ובהן נסיעה על גלגל אחד במהלך התנועה.

כאשר סימנו הכוחות לרוכבים לעצור, אחד מהם נענה להוראות ונעצר לבדיקה. הרוכב השני החל להימלט מהמקום בניסיון לחמוק מהשוטרים.

במהלך המרדף, כך לפי התיעוד שפרסמה המשטרה, חצה החשוד צומת באור אדום וכמעט גרם לתאונת דרכים. במשטרה ציינו כי התנהלותו יצרה סכנה ממשית לחיי אדם.

לאחר המשך המרדף הצליחו אופנועני החטיבה הטקטית להשתלט על הרוכב ולעצור אותו.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת עירון, שם נפתח נגדו הליך פלילי בשל חומרת העבירות המיוחסות לו.

בנוסף, רישיון הנהיגה שלו נפסל ל-30 ימים והטרקטורון שעליו רכב הושבת אף הוא לתקופה של 30 ימים.