שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן היום (שני) את ראשי הרשויות בצפון כי תשעה יישובים נוספים הוכרו רשמית כיישובי קו עימות, בהתאם להחלטת ממשלה.

היישובים שנכללו בהחלטה הם שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג'אן וחולתה.

במשרד הביטחון ציינו כי היישובים יצטרפו לרשימת יישובי קו העימות ויהיו זכאים להטבות ולמענים הניתנים לתושבי יישובים אלה במסגרת מדיניות הממשלה.

כ"ץ אמר כי "מדובר בהחלטה חשובה וצודקת שמעניקה לתושבי היישובים הללו את ההכרה הראויה ואת הזכויות הנלוות למעמדם כיישובי קו עימות".

הוא הוסיף כי "תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמינו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון".

לדבריו, "הלקח מהשנים האחרונות ברור: התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה. בהובלת ראש הממשלה נתניהו, נמשיך לפעול למען יישובי ותושבי הצפון ולוודא שהם יקבלו את מלוא התמיכה המגיעה להם".