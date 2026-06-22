לפני פחות משנה יצאו הרב שובאל שושן ורס"ן איתן אורבך ז"ל לשמירה לילית באחת מחוות בקעת הירדן.

במהלך הלילה הם שמרו יחד, למדו יחד את הדף היומי ושוחחו על החזון שחיבר ביניהם: תורה, התיישבות, חיבור לארץ ישראל והקמת בית מדרש שיצמיח דור חדש של צעירים המחוברים לחיי עשייה, אחריות ושליחות.

בבוקר, בדרכם חזרה לביתם, התהפך הרכב שבו נסעו. איתן נהרג.

כעת, חודשים ספורים לאחר מכן, יוצאים משפחתו, חבריו והרב שובאל להקים את ישיבת "אהבת איתן" בחווה בבקעת הירדן, ישיבה המבקשת להגשים את החזון שעליו דיברו השניים עוד בחייו של איתן.

החלום שאיתן לא זכה להגשים יכול לקום בזכותכם - היו שותפים להקמת ישיבת "אהבת איתן">>>

הקשר בין הרב שובאל לבין איתן לא היה קשר מקרי. במשך שנים פעלו יחד סביב חוות בקעת הירדן, סייעו לחקלאים, השתתפו בפעילות הביטחון באזור וראו בחוות שליחות חינוכית ולאומית מהמעלה הראשונה.

איתן, קצין בפלחה"ן צנחנים בעברו, השלים כמעט שלושים שנות שירות מילואים. גם לאחר שקיבל פטור משירות מילואים פעיל, בחר להמשיך להתנדב ולשרת מתוך תחושת אחריות עמוקה. במסגרת תפקידו בבקעת הירדן היה ממובילי ההגנה על החוות, הקים את מערך הגמ"ר של החוות ושימש כמפקד פלוגת החוות באזור.

בשמחת תורה, כאשר בעלי חוות רבים גויסו ללחימה בדרום, איתן לא המתין לקריאה. הוא הגיע לשטח, סייע בהגנה על החוות ולקח אחריות במקום שבו הרגיש שנדרש. חבריו מספרים שזה היה אופייני לו: אדם שלא ידע לעמוד מהצד כשיש משימה שצריך לבצע.

לדברי הרב שובאל, הרעיון להקים ישיבה בחווה לא נולד לאחר נפילתו של איתן.

"זה היה חלום שדיברנו עליו יחד. רצינו להקים מקום שמשלב תורה, אחריות, אהבת הארץ וחיבור לחיים עצמם. מקום שיגדל צעירים שמוכנים לתת מעצמם לעם ישראל".

ישיבת אהבת איתן צפויה לפתוח את שעריה כבר בא' באלול הקרוב. תלמידי הישיבה ילמדו תורה מתוך חיבור לארץ, לעשייה ולחיי אחריות, וישתלבו בסיוע לחוות האזור ובחיזוק ההתיישבות בבקעת הירדן.

מעבר להקמת הישיבה עצמה, רואים מובילי המיזם חזון רחב יותר. בסמוך למקום מקודמת תכנית להקמת יישוב חדש, והשאיפה היא שהישיבה, תלמידיה, משפחות הצוות ובוגריה יהוו בעתיד גרעין משמעותי בהתפתחות האזור.

עבור משפחת אורבך, מדובר ביותר ממפעל הנצחה.

"אנחנו לא מבקשים רק לזכור את איתן", אומרים בני המשפחה. "אנחנו מבקשים להמשיך לבנות את הדברים שהוא חי עבורם. תורה, אהבת הארץ, נתינה, אחריות ואמונה בעם ישראל".

בעוד שבועות ספורים ייכנסו תלמידיה הראשונים של ישיבת אהבת איתן לבית המדרש החדש בבקעת הירדן. עבור משפחתו, חבריו וכל השותפים למיזם, זהו לא רק זיכרון של אדם מיוחד, אלא המשך חי של הדרך שבה האמין ופעל כל חייו.

לא רק מנציחים את איתן - ממשיכים את הדרך שחי למענה. תרמו עכשיו>>>