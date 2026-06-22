הרב גיא אלאלוף פרסם היום (שני) התנצלות פומבית בעקבות דברים שאמר במהלך דיבייט שפורסם בשבוע שעבר, שבו השתתף לצד הרב ספי ברחי מישיבת שבי חברון.

לדבריו, הנושא שנדון היה עבורו טעון במיוחד והוא הגיע לדיון בגישה לוחמנית יותר מהרגיל. בעקבות כך, אמר, התבטא באופן שאינו ראוי כלפי הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון.

הוא אמר כי דיבר "בצורה מאוד מאוד לא מכובדת ולא יפה", וביקש את מחילתו של הרב ואת מחילת הציבור שנחשף לדברים.

הרב אלאלוף הדגיש כי אין לו הצדקה לאופן שבו התבטא וכי הדברים שאמר אינם משקפים את עמדתו כיום. "זה יצא לא טוב, יצאו דברים לא יפים, דברים שאני לא עומד מאחוריהם, אני חוזר בי".

בהמשך ציין כי כבר שוחח עם הרב אתרוג באופן אישי והתנצל בפניו. הוא פנה גם לתלמידי הרב ולמי שנפגעו מהדברים, וביקש להעביר את סרטון ההתנצלות הלאה כדי שיגיע אליהם.