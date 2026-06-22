לכבוד סוף שנה: ערוץ 7 מציג גלריה של סרטי גמר של האולפנות בציונות הדתית שכבשו את הרשת.

חמשת הסרטים הראשונים הם מאולפנת בהר"ן והשאר מאולפנות נוספות ובהן צביה רבבה, אורות מודיעין, רבבה, ראש צורים ועלמא.

מה עובר בראש של אדם שבכל יום מופקדים בידיו חיים של אנשים? ד"ר סטיב ג'קסון, נוירוכירורג בכיר, במהלך הסרט נחשף לעולם שלו, הרגעים המורכבים בחדר הניתוח, שבהם כל החלטה יכולה לשנות חיים. אדם שחי מתוך תחושת שליחות ואחריות גדולה. הסרט עוסק בשאלות של משמעות, ייעוד והשפעה. הוא גורם לחשוב על הבחירות שאנחנו עושים בחיים, על הכישרונות שקיבלנו, ועל היכולת של כל אחד מאיתנו להשפיע על הסביבה שלו בדרך שלו.

חרם זה מושג שמוכר לנו מכותרת בחדשות שמדווחת על מקרי קיצון, אך עבור רבים זוהי מציאות יומיומית שקטה. הסרט צולל אל עולמם של אמיר, ילד בן 10 שמתמודד עם חרם; אסף, שבחר להפוך את חוויות הדחייה שלו להצגה אישית; ומאור, שמקדיש את זמנו לליווי ילדים עם קשיים חברתיים. דרך סיפוריהם האישיים, אנו נפגשים עם הכאב שבדחייה, עם הקושי ותהליך הצמיחה מתוך המשבר, ועם היכולת של כל אחד מאיתנו לכתוב לעצמו תסריט חדש.

אביטל שינדלר זאת בדיוק הדמות שאתם לא באמת מכירים. אולי אתם מכירים אותה בתור אשתו של עמיחי שינדלר שנפצע בשמחת תורה. עמיחי נפצע בממד ביתם והיה בבית חולים חודשים רבים, בזמן הזה אביטל ומשפחתם נאלצו להתפנות לאילת ובהמשך עברו לרמת גן להתקרב לעמיחי. הסיפור של אביטל מספר על ההתמודדות של אשת פצוע שמחליטה לקום מהשבר ולבחור לראות עוד נשים שמתמודדות כמוה, למצוא את הכלל גם בקושי הפרטי שלה.

משה חיים אלוש גיבור ישראל נלחם במלחמת התקומה. הוא נפצע קשה בנמרה בעזה בתקרית מול מחבלים. מהרגע הזה החיים של משפחת אלוש התהפכו מקצה לקצה. משפחת אלוש מסרבת לתת למציאות להכניס אותם למצב של ייאוש, והכח שלהם מגיע ממקור אחד וזה מהקב"ה הם מלאים בתקווה ואמונה חזקה שמשה יקום. הסרט מוקדש לרפואת משה חיים בן קרן גיבור ישראל

ב-7 באוקטובר נחטפו הוריה של שיר סיגל לעזה. מהרגע הזה החיים שלה השתנו, והיא עשתה כל מה שיכלה כדי להיאבק למען שחרורם ולהשאיר את הסיפור שלהם בתודעה. שיר עברה גם תהליך אישי. בהתחלה היה לה קשה לקבל דעות שונות משלה, אבל עם הזמן היא התחילה להקשיב לאנשים אחרים, להכיר אנשים מרקעים שונים ולראות מה מחבר ביניהם.

אחרי שהוריה חזרו הביתה, שיר החליטה להמשיך לפעול למען החברה הישראלית. היום היא נפגשת עם אנשים מכל חלקי החברה, מספרת את הסיפור שלה ומדברת על אחדות, הקשבה ותקווה. הסרט עוקב אחרי המסע של שיר - מהמאבק להחזרת הוריה ועד הדרך שבה בחרה להפוך את הכאב לעשייה חיובית ולחיבור בין אנשים.

מעיין של אור סרט גמר אולפנת עלמא

אשירה לה' סרט גמר אולפנת עלמא

סרט גמר אולפנת ראש צורים - איתן חוזר מעזה פוסט-טראומטי ומחוק זיכרון. יחד עם חברו אורי הוא מחלים, ונאבק לגלות את האמת עד לגילוי המטלטל

ניגון החיים- סרט גמר אולפנת צביה רבבה 2026

רעשי רקע סרט גמר אולפנת בנ"ע אורות מודיעין תשפ"ו

כי אתה עימדי סרט גמר צביה מעלה אדומים תשפ"ו