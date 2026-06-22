במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אושרו שלוש ערים ו-14 יישובים נוספים כמקומות המזכים את תושביהם בהגשת בקשה לרישיון נשק אישי.

ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל וגורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה. במשרד לביטחון לאומי ציינו כי הזכאות כפופה לעמידה בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק.

הערים שנוספו לרשימה הן יבנה, ראש העין ואבן יהודה. בנוסף אושרו יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין: כפר טרומן, בית עריף, חדיד, בארות יצחק, נופך, מזור, בני עטרות, רינתיה, נחלים, אחיסמך, בן שמן, גינתון, כפר דניאל וכרם בן שמן.

לדברי המשרד, היישובים החדשים מצטרפים לעשרות יישובים נוספים ברחבי הארץ שכבר הוגדרו כאזורים זכאים במסגרת הרפורמה שהורחבה מאז פרוץ המלחמה.

במשרד לביטחון לאומי ציינו כי מאז הרחבת הרפורמה קיבלו למעלה מ-250 אלף אזרחים רישיון לנשק אישי, נתון שהוגדר כחסר תקדים.

השר בן גביר בירך על ההחלטה ואמר: "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עוד ערים, יישובים ומועצות ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".