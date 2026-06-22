היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר הבינוי והשיכון חיים כץ כי בכוונתה להמליץ לבג"ץ לפסול את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.

ההחלטה התקבלה פה אחד במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, לאחר שנבחנו מחדש נסיבות הליך המינוי. במוקד הבדיקה עמדה חשיפת 'כלכליסט' שלפיה פרופ' עידית סולברג, חברה בוועדת האיתור שתמכה במינויו של אליהו, מכהנת כיושבת ראש חברת ייעוץ בבעלות בעלה.

על פי הפרסום, החברה מעניקה שירותים למשרדי ממשלה שונים, ובין היתר סיפקה בשנת 2025 שירותים למשרד הבינוי והשיכון בהיקף של מיליוני שקלים. מאחר שרשות מקרקעי ישראל כפופה למשרד השיכון, עלתה טענה שלפיה קיים חשש לניגוד עניינים בהליך הבחירה.

מינויו של אליהו, שקודם בין היתר על ידי שר האוצר סמוטריץ', כבר עומד במוקד שלוש עתירות שהוגשו לבג"ץ. בעתירות נטען כי נפלו פגמים מהותיים בהליך האיתור והבחירה.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר הוציא בג"ץ צו על תנאי והורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטל המינוי. בית המשפט העביר למדינה את הנטל להסביר מדוע ההליך היה תקין.

בתגובות קודמות שהגישה המדינה לבית המשפט הודו גורמי הממשלה כי בהליך המינוי התגלו קשיים משפטיים מסוימים, אך טענו כי אין מדובר בפגמים המצדיקים התערבות שיפוטית במינוי בכיר.