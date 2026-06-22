ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שני) את תיקון תקנות התעבורה שהגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במסגרת התאמת שיטת הניקוד לחוק הפרות תעבורה מנהליות שנכנס לתוקף בחודש פברואר האחרון.

על פי התיקון שאושר, יוחמר הניקוד על עבירות המוגדרות כמסכנות חיים ומהוות גורם מרכזי לתאונות דרכים קשות וקטלניות. במקביל, יופחת הניקוד על חלק מהעבירות שאינן נחשבות לבעלות סיכון גבוה.

בין השינויים המרכזיים שאושרו: שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה יגרור 10 נקודות במקום 8 כיום. גם עבירת אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה תישא 10 נקודות, ואילו נסיעה בשוליים תעלה מ-6 ל-10 נקודות.

עבירות מהירות חמורות ימשיכו לשאת ניקוד גבוה בהתאם לחומרת החריגה מהמותר. במשרד התחבורה מסבירים כי מטרת השינויים היא למקד את ההרתעה והאכיפה בעבירות המהוות סיכון ממשי לחיי אדם.

התקנות החדשות ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומן ברשומות ויחולו על עבירות תעבורה שיבוצעו מאותו מועד ואילך.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי "אנחנו מחויבים להצלת חיים בכבישים ופועלים בכל החזיתות כדי לצמצם את מספר ההרוגים והפצועים. לצד ההשקעה בתשתיות בטיחות, בהסברה, בחינוך ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, החמרת הענישה היא נדבך מרכזי במאבק בתאונות הדרכים".

לדבריה, "מי שבוחר להשתמש בטלפון הנייד בזמן נהיגה או לבצע עבירות מסכנות חיים אחרות מסכן את עצמו ואת כלל משתמשי הדרך. לכן קידמנו החמרה בניקוד על עבירות אלו, במטרה לחזק את ההרתעה, לשנות את תרבות הנהיגה ולהגביר את האחריות האישית של כל נהג ונהגת".